Univision se blinda ante el estreno de Operación pacífico La cadena anuncia un evento único para competir este lunes contra el esperado estreno de la nueva superserie de Telemundo. ¡Se acabó la espera! Tras semanas de intensa campaña de promoción, Telemundo se viste de gala esta noche con el esperado estreno de Operación pacífico, su nueva superserie que marca el regreso a la cadena de Majida Issa, la inolvidable 'Diabla' de Sin senos sí hay paraíso. A pesar de que sus ficciones son actualmente las más vistas del prime time hispano –incluida Rubí que es la teleserie que competirá directamente contra la producción de Telemundo–, Univision sabe que no puede confiarse ya que en la televisión todo puede cambiar de un momento a otro por lo que la cadena ha decidido redoblar sus esfuerzos e intensificar la promoción de su barra de telenovelas estelares anunciando para este lunes un evento único: 'la noche más emocionante'. "Este lunes llega la noche más emocionante con tus novelas favoritas", anuncia desde el pasado viernes a bombo y platillo la cadena de habla hispana en un vídeo promocional en el que se avanza que el amor se entregará en Ringo, se confesará en Amor eterno y se encontrará en Rubí. Univision mueve así ficha para evitar en la medida de sus posibilidades que la llegada de la superserie –considerada como la apuesta más importante y ambiciosa de Telemundo en materia de ficción para esta temporada– tenga una repercusión negativa en sus audiencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Filmada en México y Colombia, Operación pacífico gira alrededor de Amalia Ortega (Issa), una mujer valiente, esposa, madre y Capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía. El objetivo principal de Amalia es capturar a El Guapo (Julio Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión. ¿Logrará Operación pacífico arrebatar el liderazgo a Rubí?

