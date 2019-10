Univision se blinda ante el esperado estreno de El señor de los cielos 7 La cadena de habla hispana mueve ficha ante el regreso este lunes de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos que protagoniza Rafael Amaya. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Univision no podía quedarse impasible ante el esperado estreno de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, que regresa el próximo lunes al prime time hispano por todo lo alto con su séptima temporada. Image zoom El señor de los cielos. Cortesía TELEMUNDO Consciente de la amenaza que supone la llegada de la ficción que protagoniza desde hace más de seis años el actor mexicano Rafael Amaya, la cadena ha optado por reforzar su barra de programación estelar anunciando para este 14 de octubre ‘la noche más intensa’ de las cuatro ficciones que tiene actualmente al aire: Amor eterno, La rosa de Guadalupe, La usurpadora y El dragón. “Este lunes vive con nosotros ‘la noche más intensa’ a partir de las 7 pm ¡Solo por Univision!”, anuncia Univision a través de un video que comenzó a transmitir este jueves en el que avanza que sucederá ‘lo inesperado’ en Amor eterno (7PM), ‘lo increíble’ en La rosa de Guadalupe (8PM), ‘lo inconcebible’ en la nueva versión de La usurpadora (9PM) y ‘lo inesperado’ en El dragón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protagonizada por Matías Novoa, Isabella Castillo y un gran elenco, la séptima temporada de El señor de los cielos arranca con la familia Casillas luchando por sacar a “Aurelio” (Amaya) de su estado de coma antes de que sus enemigos logren encontrarlo, y al mismo tiempo, lanzando una arriesgada operación de rescate alrededor de “Amado” (Novoa), quien se entregó a las autoridades mexicanas para evitar caer en manos de la justicia americana. Image zoom El señor de los cielos. Instagram Previo a su estreno, Telemundo transmitirá justo el día antes, el domingo 13 de octubre a las 2 p.m., hora del Este, un programa especial con un maratón de los últimos cuatro episodios en el que los seguidores de esta exitosa historia podrán revivir toda la emoción de la sexta temporada de la superserie. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Univision se blinda ante el esperado estreno de El señor de los cielos 7

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.