Univision saca del prime time la telenovela La mexicana y el güero La historia protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler ocupará desde este lunes 5 de septiembre una nueva franja horaria dentro de la programación de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mexicana y el güero Elenco de La mexicana y el güero (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Tras tres meses al aire, Univision ha decidido sacar del horario estelar la telenovela La mexicana y el güero, que se transmitía desde finales de mayo a las 8 p. m., hora del Este. La comedia con tintes melodramáticos que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler se despidió el pasado viernes 2 de septiembre del prime time de la cadena hispana tras sus discretos datos de audiencia. Con cifras que oscilaban entre los 800 mil y el millón de televidentes (P2+), la telenovela se había convertido en la ficción menos vista de la programación estelar de Univision. El pasado jueves 1 de septiembre, la historia sobre una estafadora profesional que pone en marcha un plan para quedarse con la fortuna del millonario Tyler Somers (Soler) promedió 1,054,000 televidentes (P2+). Justo un año antes, el melodrama que ocupaba su franja horaria, Diseñando tu amor, superaba cómodamente el millón y medio de televidentes (P2+). Nuevo horario La telenovela, que también cuenta en su elenco con Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Nora Salinas, Irán Castillo, Julio Camejo, Eleazar Gómez, Gala Montes y Sian Chiong, entre otros, pasará a emitirse a partir de este lunes 5 de septiembre a las 3 p. m., hora del Este. La mexicana y el guero Credit: Univision Producida por Nicandro Díaz (Mi fortuna es amarte) en el año 2020, La mexicana y el güero fue una apuesta de Televisa en un momento en el que la empresa "estaba viviendo una administración que apostaba a situaciones menos tradicionales dentro de lo que es el género". "No es una historia del todo convencional, aunque sí tiene algunos elementos tradicionales. Entonces yo seguí la pauta que se me marcó en ese sentido y quedó un producto divertido, colorido, simpático, melodramático en momentos también", contaba su productor ejecutivo meses atrás en una entrevista con People en Español previa al estreno de la telenovela. La mexicana y el güero Juan Soler e Itatí Cantoral, protagonistas de La mexicana y el güero | Credit: TELEVISAUNIVISION Se repite la historia En su emisión en México en el año 2020, La mexicana y el güero también fue sacada del horario estelar. De las 8:30 de la noche, la telenovela pasó a emitirse a las 6:30 de la tarde. Un cambio que, según explicó en su día su protagonista, respondía "a una necesidad del público". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El público pidió mucho que cubramos el horario familiar, que era muy tarde para ser una novela donde estaba mezclado mucho el interés de niños y todo esto", declaró Soler a Televisa Espectáculos. "La gente tomó muy bien la historia, la siguen mucho los chiquillos. ¿Sabes cuál es el verdadero termómetro? Cuando vas caminando en el restaurante y te dicen [las frases de la novela], entonces ahí es donde ves que la gente está disfrutando mucho este personaje".

