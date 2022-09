Univision revela la fecha de estreno de La madrastra La telenovela protagonizada por Aracely Arámbula ¡ya tiene fecha de estreno! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de su estreno en México, la nueva versión de La madrastra, historia que hace más de 15 años estelarizó con gran éxito Victoria Ruffo, ya tiene fecha de estreno en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos. Protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios, el melodrama que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) aterrizará el próximo mes de octubre en el horario de máxima audiencia de Univision "con una historia de justicia, poder y reinvención". "Tras el éxito de su debut en México, Univision estrenará el 17 de octubre la nueva versión de esta telenovela de intriga, misterio y asesinato que marca el regreso de la querida actriz Aracely Arámbula y Andrés Palacios", anunció este lunes la cadena a través de un comunicado. Aracely Arámbula Aracely Arámbula es Marcia en la nueva versión de La madrastra | Credit: Mezcalent Univision, sin embargo, no ha revelado aún la franja horaria que ocupará. "Es una historia que desde hace mucho tiempo cuando estaba en Corazón salvaje me decía mi Chava Mejía [productor] que yo iba a hacer esta historia y mira ahora de la mano de Carmen [Armendáriz, productora]. En algún momento dije 'me gustaría hacerla' y cuando me llamaron dije 'no puede ser, o sea llegó para mí'", contó Arámbula en su día en la presentación a prensa de la telenovela. Andrés Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: Mezcalent La madrastra sigue la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió y por el que es condenada a 35 años de prisión. Esteban (Palacios), su esposo, la considera una asesina por lo que la abandona a su suerte y tramita su divorcio. Segura de su inocencia y de que entre los amigos de su exmarido se encuentra el verdadero homicida, Marcia estudia Leyes mientras está en la cárcel para reabrir el caso. Aracely Aracely Arámbula en una escena del primer capítulo de La madrastra | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Veinte años después, un abogado logra tramitar la libertad anticipada y regresa a México para limpiar su nombre y reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta. Aracely Aracely Arámbula en una escena de La madrastra | Credit: Mezcalent Marcia luchará por recobrar a su familia y demostrar su inocencia bajo la identidad de Marisa Jones y poder investigar a cada uno de los sospechosos. Univision estrenará la nueva versión de La madrastra el lunes 17 de octubre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision revela la fecha de estreno de La madrastra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.