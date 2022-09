Univision revela la fecha de estreno de la telenovela Vencer la ausencia La cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer ¡ya tiene fecha de estreno! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Cuatro mujeres de distinto origen mantienen una entrañable amistad que se resquebraja cuando, a causa de un mismo accidente, pierden lo que más amaban. Tras descubrir que detrás de aquel suceso hay un misterio que las une, ellas deberán decidir entre vencer la ausencia y las pérdidas en soledad, o reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía". Este es el punto de partida de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, que aterrizará próximamente en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. Univision reveló este martes la fecha de estreno de esta esperada telenovela que cuenta con las actuaciones protagónicas de Ariadne Díaz, Danilo Carrera, Mayrín Villanueva y David Zepeda, entre un destacado elenco. Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision ¿Cuándo se estrena? El melodrama, que se transmite desde julio en México con gran éxito de audiencia, aterrizará en la pantalla de Univision a finales de octubre, concretamente el martes 25 de octubre. Ariadne Díaz Mayrín Villanueva Alejandra Barros Left: Ariadne Díaz es Julia en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Center: Mayrín Villanueva es Esther en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Right: Alejandra Barros es Celeste en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision ¿Qué horario ocupará? La nueva entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision se encargará de sustituir a la telenovela La herencia: un legado de amor, que ya se encuentra en sus últimas semanas, por lo que se emitirá las 8 p. m., hora del Este. Danilo Carrera David Zepeda Left: Danilo Carrera es Ángel en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Right: David Zepeda es Jerónimo en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision "Yo creo que Rosy [Ocampo] tiene un gran acierto de hacer estas historias que verdaderamente van tan de la mano con la realidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que ningún elemento se le olvidó: desde el influencer hasta la violencia de género, hasta estas cosas de enfermedad…", contaba Ariadne Díaz meses atrás en la presentación a prensa del melodrama. Más sobre la historia Esther (Mayrín Villanueva), Julia (Ariadne Díaz), Celeste (Alejandra Barros) y Margarita (Mariana Garza) viven en la misma unidad habitacional. Se conocen desde hace varios años y pese a sus diferencias comparten el mismo deseo de salir adelante, por lo que entre las cuatro deciden poner un pequeño negocio: un camión de comida. Sin embargo, cuando están apunto de tener todo listo para el nuevo emprendimiento, un evento totalmente inesperado cambia sus vidas para siempre: el camión que recién habían comprado para el negocio, y que venía de la frontera, choca aparatosamente. Vencer Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese mismo accidente, Esther pierde a su único hijo; Julia se enfrenta a la desaparición de su marido (quien supuestamente iba conduciendo el camión) y Margarita muere dejando huérfana a María del Rayo, 'Rayo' (María Perroni), una adolescente de 14 años. Por su parte, a Celeste le diagnostican una enfermedad degenerativa, justo cuando por fin se ha cumplido su enorme anhelo de estar embarazada. La tragedia pondrá a cada una en una situación muy vulnerable familiar, emocional y económicamente.

