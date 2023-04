Regresan las telenovelas turcas al prime time de Univision Tras el éxito hace un año de Madre, la cadena hispana ya promociona el inminente estreno de otro conmovedor drama turco, Mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujer Univision promociona el estreno de la telenovela turca Mujer | Credit: Univision Univision vuelve a apostar por la ficción turca. Tras un año sin contar con una historia del país otomano en su programación estelar –la última fue el conmovedor drama Madre, que llegó a su fin en mayo de 2022–, la cadena hispana sorprendió anunciando este jueves durante la entrega de premios Latin American Music Awards el inminente estreno de una nueva producción turca que aterrizará en mayo en su prime time. Se trata de Mujer, un drama de los creadores de Madre que Univision promociona como "una de las telenovelas más exitosas del mundo". Protagonizada por la actriz turca Özge Özpirinçci, Mujer sigue la historia de Bahar, una madre luchadora que se ve obligada a salir adelante con sus dos hijos, Nisan y Doruk, luego de la muerte de su marido, Sarp, quien supuestamente perdió la vida en extrañas condiciones. Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci, protagonista de Mujer | Credit: Univision ¿Cuándo se estrena? La telenovela, que se estrenó en su país de origen en 2017 y finalizó en 2020 tras tres temporadas y 81 episodios, se encargará de sustituir a la exitosa telenovela mexicana Cabo, que ya se encuentra en sus últimas semanas. El drama aterrizará concretamente en el prime time de Univision el lunes 15 de mayo a las 10 p. m., hora del Este, horario en el que se transmite actualmente la historia protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa. Mujer versus Secretos de sangre Mujer no será la única ficción turca que llegará en mayo al horario de máxima audiencia de la televisión hispana. Telemundo, que ha emitido en los últimos años exitosos títulos como Todo por mi hija y Hercai: amor y venganza, también ha decidido volver a apostar por una historia de origen turco, Secretos de sangre, que verá la luz tan solo una semana después que Mujer. La ficción, que cuenta con la actuación protagónica del actor turco Kaan Urgancıoğl, el recordado Emir de la exitosa telenovela turca Amor eterno, comenzará a emitirse el martes 23 de mayo a las 10 p. m., hora del Este, horario que actualmente ocupa el thriller Juego de mentiras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Secretos de sangre presenta la historia de la joven y determinada abogada Ceylin (Pınar Deniz), y el respetado y riguroso fiscal Ilgaz (Urgancıoğlu), quienes se ven forzados a trabajar juntos para descubrir al culpable de un asesinato que marcó sus vidas. La competencia en el prime time de la televisión hispana estará servida en mayo con estos dos estrenos.

