¿Qué sigue en Univision tras Cuna de lobos? La cadena de habla hispana ya tiene reemplazo para la ficción que protagoniza Paz Vega, que finalizará el 26 de noviembre. By Moisés González La maldad de Catalina Creel tiene sus días contados en Univision. En poco más de una semana –concretamente el martes 26 de noviembre– la serie que protagoniza la reconocida actriz española Paz Vega concluirá sus transmisiones en el prime time hispano con la emisión de su capítulo número 25 en el que por fin podremos conocer cómo terminará esta historia y si el bien triunfará sobre el mal o viceversa. A diferencia de lo que sucedió en México, donde la ficción recién finalizó la semana pasada y fue sustituida por la telenovela de Televisa Médicos, Línea de vida que protagonizan Daniel Arenas y Livia Brito, la cadena de habla hispana no estrenará una nueva ficción en su lugar. Univision apostará por trasladar nuevamente al horario estelar su exitoso unitario La rosa de Guadalupe que tan buenos datos de audiencia le sigue reportando a la cadena a día de hoy; reservándose así el estreno de su nueva telenovela estelar para el próximo año. Image zoom La rosa de Guadalupe. Mezcalent La estrategia de Univision parece clara: hacer frente al unitario de Telemundo Decisiones, cuya nueva temporada aterrizará en el prime time hispano a principios de diciembre a las 9 p.m., hora del Este, con un producto de características muy similares que, además, ya tiene la certeza de que está bien posicionado entre el público latino de los Estados Unidos. El unitario de Televisa, que se transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, es actualmente uno de los programas más vistos del prime time hispano y a partir del 27 de noviembre recuperará el horario de las 9 de la noche, cediéndole su lugar a Ringo, melodrama mexicano que pasará a ocupar su franja horaria a partir del martes 2 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La competencia de La rosa de Guadalupe Basado en casos de la vida real, Decisiones , el unitario que estrenará Telemundo el 10 de diciembre a las 9 p.m., hora del Este, cuenta con valores de producción de primer nivel, tramas, escenarios y personajes diferentes en cada episodio. La serie incluye un elenco de primera como Laura Flores, Adriano Zendejas, Litzy, Jason Day, Elyfer Torres, Luciano D' Alessandro, María Cecilia Sánchez, Luz Ramos, Salvador Zerboni, Estefanía Villarreal, Christopher Millán y Gregorio Pernía, entre otros. La nueva entrega de la serie –más inclinada hacia el thriller, el suspenso y la acción que nunca– cuenta historias que están afectando a personas comunes y corrientes hoy en día. Inspirada en investigaciones de alto perfil, casos de identidad humana, luchas sociales y políticas, cada episodio se centra en una decisión transcendental que cambiará las vidas de los personajes principales de una manera extraordinaria y radical.

