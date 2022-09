Univision ya promociona el inminente estreno de su nueva telenovela estelar Tras la reciente salida del prime time de La mexicana y el güero, la cadena hispana se ha apresurado a comenzar a promocionar la que será su nueva apuesta estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La programación estelar de Univision sufrió esta semana un importante cambio. La mexicana y el güero, telenovela protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler que se transmitía a las 8 p. m., hora del Este, salió del prime time debido a sus discretos datos de audiencia, lo que ha orillado a la cadena hispana a cubrir su hueco con el melodrama La herencia: un legado de amor, que ahora cuenta con un horario especial de 2 horas, empezando a las 8 p. m., hora del Este. "La mexicana y el güero cambia de horario. Tyler y Andrea te esperan a partir de esta semana a las 3pm/2c por Univision", se anunció a través de las redes sociales. Con una telenovela menos en su programación estelar, la cadena se ha apresurado a comenzar a promocionar la inminente llegada de la que será su nueva apuesta en materia de ficción. La mexicana y el guero Itatí Cantoral y Juan Soler, protagonistas de La mexicana y el güero | Credit: TELEVISA Se trata de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Ariadne Díaz, David Zepeda, Mayrín Villanueva y Danilo Carrera, entre un gran elenco. "Ellas tienen un sueño, pero un suceso cambiará todo", se avanza durante el primer video promocional de esta historia cuya fecha de estreno aún no ha sido revelada. "De los creadores de Vencer el miedo, Vencer el desamor y Vencer el pasado, una nueva historia, una nueva lección, una nueva vida". Más sobre Vencer la ausencia Vencer la ausencia se estrenó en México en julio con gran éxito de audiencia por Las Estrellas, donde se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. La telenovela narra la historia de cuatro mujeres, Esther (Villanueva), Julia (Díaz), Celeste (Alejandra Barros) y Rayo (María Perroni), que comparten la experiencia de vivir trágicas pérdidas. Vencer la ausencia Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque nuestra telenovela no trata nada acerca de la pandemia ni se habla del covid, sí queríamos crear estas historias que tienen que ver con pérdidas, con la ausencia que queda después de una pérdida. Y sobre todo son estos cuatro personajes que tienen una pérdida y que después de que la vida los ha golpeado y han caído de qué manera pueden salir adelante, pueden finalmente tomar las fuerzas para reconstituirse, reconstruirse y finalmente motivarse", contaba meses atrás su productora ejecutiva Rosy Ocampo en la presentación a medios de comunicación del melodrama.

