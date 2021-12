Soltero con hijas ¡llega a Univision! La cadena hispana ya promociona el inminente estreno de esta divertida telenovela para toda la familia que protagoniza Gabriel Soto junto a Vanessa Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision comienza a calentar motores de cara al nuevo año que se avecina. La cadena de habla hispana renovará a principios del 2022 gran parte de su programación estelar, empezando con el estreno del conmovedor drama turco Madre que protagoniza la popular niña turca Beren Gökyıldız, la inolvidable Oyku de Todo por mi hija (Telemundo). Pero esta no será la única telenovela que estrenará Univision en las próximas semanas. La cadena también ha comenzado a promocionar el inminente estreno de Soltero con hijas, la comedia romántica que Gabriel Soto protagonizó junto a Vanessa Guzmán en 2019. "Él es un soltero sin compromiso, pero una jugada del destino cambiará sus planes", avanza Univision en el primer video promocional de esta historia que ya se encuentra al aire. Soltero con hijas Gabriel Soto y sus tres sobrinas en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA La telenovela producida por Juan Osorio, que finalizó sus transmisiones en México hace casi dos años –febrero de 2020–, narra la historia de Nicolás Contreras (Soto), un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel de Acapulco que no cree en el matrimonio y tampoco en el amor. Su vida da un giro de 180 grados cuando recibe la terrible noticia de que su hermana Cristina y su esposo han muerto, dejando huérfanas a sus tres hijas: Camila (Azul Guaita) de 17 años, Alexa (Ana Tena) de 14 y Sofía (Charlotte Carter) de 8. Al ser el único familiar directo y cercano, Nico se tendrá que hacer cargo de ellas, convirtiéndose de la noche a la mañana en un soltero con hijas. En este momento crucial de su vida se cruzará en su camino Victoria Robles (Guzmán), una mujer que es todo lo contrario a él ya que sueña con formar una familia y ser madre; algo que, sin embargo, no ha podido llevar a cabo debido a la endometriosis severa que sufre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soltero con hijas Parte del elenco de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Nicolás y Victoria son dos mundos opuestos que se odian y se aman, pero que serán sorprendidos por la vida y terminarán formando una hermosa, divertida y peculiar familia al lado de las tres sobrinas huérfanas de Nicolás. La telenovela también cuenta con las actuaciones estelares de Laura Flores, María Sorté, Carlos Mata, Mayrín Villanueva, René Strickler, Irina Baeva y Paty Díaz, entre otros.

