Univision ya promociona el estreno de la telenovela Si nos dejan El melodrama protagonizado por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas aterrizará "muy pronto" en el prime time de la cadena hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "A veces la vida te maltrata pero también trae lindas sorpresas". Univision comenzó a promocionar este domingo durante la final de Mira quién baila el inminente estreno de Si nos dejan, telenovela que aterrizará 'muy pronto' en el prime time de la cadena hispana. Protagonizado por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala, el melodrama es una adaptación moderna de Señora Isabel, la exitosa historia colombiana cuya versión más reciente produjo la cadena Telemundo en Colombia hace poco más de una década con Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche entre su elenco protagónico. Estados Unidos se convertirá así en el primer país en estrenar este esperado melodrama que marca el regreso a las telenovelas de la actriz venezolana Gaby Spanic. Si nos dejan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, protagonistas de Si nos dejan | Credit: Instagram Carlos Cock La cadena aún no ha confirmado la fecha en la que la audiencia podrá comenzar a disfrutar de esta historia que también cuenta con la actuación de Elissa, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán; pero se espera que aterrice a principios de junio en horario estelar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan narrará la historia de Alicia (Villanueva), una mujer que después de toda una vida casada con quien pensaba que era el amor de su vida, con quien creía haber formado la familia perfecta, descubre que su marido le ha sido infiel por años. Marcus Ornellas Marcus Ornellas, galán de Si nos dejan | Credit: Mezcalent Víctima de los engaños y decepciones de Sergio (Ayala), Alicia tomará la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más joven, personaje que interpreta la pareja de Ariadne Díaz, Ornellas. La telenovela, que comenzó a grabarse el primer trimestre de este año en México, es una producción de Carlos Bardasano (Rubí, El dragón, Como tú no hay 2) para Televisa.

