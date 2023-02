Univision ya promociona el estreno de la telenovela Pienso en ti La historia protagonizada por Dulce María y David Zepeda llegará "muy pronto" a Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pienso en ti Dulce María y David Zepeda protagonizan Pienso en ti | Credit: Germán Hernández Pienso en ti, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Dulce María y David Zepeda, llegará "muy pronto" a Univision. La cadena hispana comenzó a promocionar este jueves la inminente llegada a su programación estelar de esta esperada historia que cuenta con el sello del reconocido productor Carlos Bardasano, responsable de exitosos títulos como Si nos dejan o Como tú no hay 2. "Al ritmo de la música Dulce María y David Zepeda nos demostrarán que nunca es tarde para soñar y amar", anuncia Univision junto al primer video promocional de la telenovela. Pienso en ti sigue la historia de Emilia (Dulce), una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Ángel (Zepeda), su ídolo y el ídolo de multitudes, en quien encuentra la fuerza para perseguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, la que le devolvería a él la ilusión y la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pienso en ti es una historia original, una historia fresca llena de música, de amor, de conflicto, de sueños, de drama, de valores también", asegura Dulce, quien regresa a los melodramas mexicanos con esta telenovela. "Me ofrecieron un protagónico que llevaba música y actuación, que era una historia original, que era con Carlos Bardasano, que es un gran productor y gran ser humano, en TelevisaUnivision, que ha sido mi casa desde que empecé, con compañeros maravillosos. No podía decir que no, era un regalo muy grande".

