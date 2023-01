Univision ya promociona el estreno de Perdona nuestros pecados La telenovela protagonizada por Erika Buenfil, Jorge Salinas, Oka Giner y Emmanuel Palomares aterrizará próximamente en el prime time de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el final de la exitosa telenovela Vencer la ausencia. Univision ya se encuentra anunciando las últimas semanas del melodrama que protagonizan Ariadne Díaz, Danilo Carrera, Mayrín Villanueva, David Zepeda y compañía. La cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' se despedirá pronto del prime time de la cadena hispana, donde se transmite desde finales de octubre a las 8 p. m., hora del Este. Danilo Carrera Ariadne Díaz y Danilo Carrera, protagonistas de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent Mientras que una telenovela se prepara para decir adiós, otra alista su llegada. La cadena hispana ya comenzó a promocionar el inminente estreno de su nuevo melodrama estelar, Perdona nuestros pecados, la más reciente producción de TelevisaUnivision. Protagonizada por Erika Buenfil, Jorge Salinas, Oka Giner y Emmanuel Palomares, la telenovela se estrenó este lunes en México a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas. Oka Giner Emmanuel Palomares y Oka Giner, protagonistas de Perdona nuestros pecados | Credit: Mezcalent "Esta oportunidad significa mucho para mí", reconocía Palomares, quien debuta como protagonista con esta historia. "Andrés Martínez [mi personaje] no ha sido nada sencillo [de interpretar], pero dejando la pasión en lo que uno hace siempre se hace lo mejor que se puede, entonces estoy realmente contento y ya ansioso de que ustedes conozcan el trabajo". Perdona nuestros pecados cuenta la historia de un amor prohibido entre Elsa Quiroga (Giner) y Andrés Martínez (Palomares), el cual es descubierto por Armando Quiroga (Salinas), padre de Elsa y el hombre más poderoso del pueblo de San Juan, quien se opondrá firmemente a esa relación por prejuicios sociales. Perdona nuestros pecados Elenco protagónico de Perdona nuestros pecados | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El elenco de la telenovela lo completan Sabine Moussier, Marisol del Olmo, Osvaldo de León, Rocío de Santiago, Montserrat Marañón, Ricardo Fastlicht, Óscar Bonfiglio, Daniela Cordero, Fernanda Urdapilleta, Pato de la Garza, Sofía Mariel y Fausto Emiliano Espejel, entre otros.

