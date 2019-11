¡Regresa 'la descarada'! Univision ya promociona el estreno de la nueva versión de Rubí La cadena de habla hispana transmitió este martes, durante el final de Cuna de lobos, el primer avance de la telenovela que protagonizan Camila Sodi y José Ron. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una de las telenovelas más esperadas del 2020 es, sin duda, la nueva versión de Rubí. La exitosa historia que encabezó en 2004 Bárbara Mori junto a Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina regresa el próximo año a las pantallas de Univision con una nueva versión en formato serie que promete volver a conquistar al público como lo hizo en su día la trama protagonizada por la actriz uruguaya. Y, para sorpresa de todos, su estreno está más cerca de lo que se creía. La cadena de habla hispana comenzó a promocionar anoche, durante el final de Cuna de lobos, la inminente llegada al prime time hispano de esta nueva ficción que encabeza Camila Sodi en la piel de la ambiciosa Rubí y que tiene como galanes a José Ron y al argentino Rodrigo Guirao. "Llega la ambición hecha mujer… Descarada, irresistible", anuncia Univision en este primer video promocional de la telenovela en el que aún no se revela la fecha de estreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rubí gira alrededor de una joven periodista llamada Camila (Ela Velden) que convence a Rubí (Sodi), una misteriosa mujer que vive recluida en una oscura mansión, para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. Se entera entonces que fue una mujer ambiciosa de origen humilde decidida a usar su impresionante belleza y artimañas femeninas para escapar de la pobreza sin importarle si perjudicaba a personas inocentes para lograrlo. La ficción también cuenta con la participación de la carismática presentadora mexicana Alejandra Espinoza, quien da vida a Sonia, personaje que hace 15 años interpretó Marlene Favela. La nueva versión de Rubí forma parte de Fábrica de sueños, el ambicioso proyecto de Televisa que actualiza algunas de las telenovelas más exitosas de las últimas décadas en dramas seriados realizados en formatos de 25 capítulos con los más altos valores de producción. La ficción se estrenará el próximo año en horario estelar por Univision. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Regresa 'la descarada'! Univision ya promociona el estreno de la nueva versión de Rubí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.