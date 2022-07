Univision ya promociona el estreno de la nueva versión de Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli son los protagonistas de esta telenovela que aterrizará próximamente en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISAUNIVISION La espera se hizo larga, pero ya está por terminar. La nueva versión de Los ricos también lloran, la exitosa historia que hace más de cuatro décadas catapultó a la fama a Verónica Castro, aterrizará por fin en el prime time de la televisión de habla hispana de Estados Unidos. Univision comenzó a promocionar este jueves el inminente estreno de este esperado melodrama que cuenta con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín y Sebastián Rulli. La cadena aún no ha revelado su fecha de estreno, pero todo apunta a que llegaría a principios de septiembre en sustitución de Mujer de nadie (Univision) puesto que la ficción que estelarizan Livia Brito y Marcus Ornellas no sobrepasa los 45 capítulos y ya se han emitido 17. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA Los ricos también lloran cuenta la historia de Mariana (Martín), una joven humilde y aguerrida que tras quedarse sola y desamparada en el mundo, llega por designios del destino a la vida de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), un magnate empresarial y uno de los hombres más adinerados y poderosos del país. Ahí Mariana conocerá a Luis Alberto Salvatierra (Rulli), uno de los solteros más cotizados, quien vive su propio drama y dolor y quien, seducido por el carisma, la belleza y autenticidad de Mariana, encontrará el más puro y honesto amor. Con lo que no cuentan Mariana y Luis Alberto es que para estar juntos se enfrentarán a Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), una mujer sin escrúpulos quien cegada por el odio y los celos hará hasta lo impensable para separarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA "Mi madre era fan de esta telenovela, yo era chiquitito y mi madre prendía el televisor y yo la veía emocionada, entonces poder interpretar este personaje que también lo ha hecho Rogelio Guerra, a quien conocí y con quien compartí y quise muchísimo, es un honor y estoy muy emocionado porque la gente vea este proyecto en sus casas y se enamore de cada uno de los personajes y se entretenga, que ese es el fin de todo esto", expresó Rulli meses atrás durante la presentación a prensa de este melodrama que produjo Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.

