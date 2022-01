Univision ya promociona el estreno de Mi fortuna es amarte La telenovela protagonizada por Susana González y David Zepeda aterrizará muy pronto en el prime time de la cadena hispana. ¡Mira aquí el primer promocional! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda David Zepeda y Susana González, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "La vida es tan dulce, pero a veces tan amarga. Cuando las pérdidas te sorprenden la vida también puede mostrarte que volver a empezar es volver a soñar". Así comenzó a promocionar Univision esta semana el inminente estreno de Mi fortuna es amarte, la nueva telenovela de Televisa que aterrizará próximamente en el prime time de la cadena hispana tras su éxito en México. Protagonizada por Susana González y David Zepeda, el melodrama con toques de comedia que produce Nicandro Díaz sigue la historia de Natalia (González), una mujer que sufre la traición de su esposo y su mejor amiga –ambos escapan juntos el día de su vigésimo aniversario de bodas, dejándola en la pobreza—, y Chente (Zepeda), un hombre de barrio que sufre la trágica muerte de su esposa, viéndose obligados por las circunstancias de la vida a convivir bajo el mismo techo. La telenovela, que se transmite desde noviembre del año pasado en México con gran éxito de audiencia, también cuenta con las actuaciones de Chantal Andere, Sergio Sendel, Carmen Salinas, Omar Fierro, Luis Felipe Tovar, Carlos de la Mota, Michelle González, Ana Bertha Espín, Lisset, Luz Elena González, Michelle Vieth y Adriana Fonseca, entre otros. "Esta telenovela es un tributo al barrio de las grandes ciudades, es un tributo al color, al olor a comida, al olor a aceite de vehículos, a todo lo que huele nuestro barrio, nuestro México en esta parte urbana en la que la gente se apoya, se ayuda, se sufre, se viven todo tipo de peripecias y se lucha día a día para salir adelante", compartió su productor ejecutivo meses atrás durante la presentación a prensa del melodrama. "Nuestros personajes conforman una amalgama que se podría dividir, si fuese posible, en dos grandes núcleos, que son los ricos y los pobres, porque los ricos y los pobres sufren por igual. Ese es el sentido de la telenovela en donde dos grandes tragedias los unen en principio para compartir y crear una nueva familia", añadió. Mi fortuna es amarte Escena telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Mi fortuna es amarte González interpreta a Natalia, un ama de casa madre de dos jóvenes que sufre la traición de su esposo Adrián (Sendel). Susana González Susana González es Natalia en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "La magia de este personaje es que Natalia es la protagonista de la vida que toca; por ejemplo, adonde va ella hace familia, ella hace un hogar y eso es lo importante y lo bonito de este personaje, que adonde va ella alimenta, cuida, apapacha, trata de que haya una buena armonía y de que la familia esté unida", comentó en su día la actriz mexicana sobre su personaje. Cabe mencionar que Univision no ha revelado aún la fecha de estreno de la telenovela.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision ya promociona el estreno de Mi fortuna es amarte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.