Univision pospone el estreno de Vencer la culpa La cadena había anunciado un doble estreno para el martes 1 de agosto con las telenovelas Tierra de esperanza y Vencer la culpa. Ya no será así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer Credit: TelevisaUnivision (x2) Univision anunció el pasado 14 de julio, hace tan solo unas semanas, "el doble estreno" en su prime time de "dos telenovelas muy esperadas que cuentan con elencos de primera": Vencer la culpa y Tierra de esperanza, que aterrizarían el martes 1 de agosto en su programación estelar. "La exitosa franquicia 'Vencer' continúa con el estreno de Vencer la culpa a las 9p/8c protagonizada por Claudia Martín, Gabriela de la Garza, María Sorté, Romina Poza, y Gabriel Soto. A esto le seguirá el nuevo drama romántico Tierra de esperanza a las 10p/9c con la actriz mexicana y sensación del streaming Carolina Miranda, quien debuta como protagonista de una telenovela primetime de Univision, y el querido Andrés Palacios", llegó a informar la cadena hispana a través de un comunicado. Ya no será así. Vencer la culpa; Tierra de esperanza Vencer la culpa; Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision (x2) Según pudo conocer People en Español, Univision ha tomado la decisión de posponer el estreno de la quinta entrega de la franquicia 'Vencer' que produce Rosy Ocampo. Vencer la culpa Protagonistas de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision El melodrama, que se emite en México desde finales de junio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, ya no se estrenará el próximo martes 1 de agosto, como se había anunciado. Vencer Matías Novoa, Gabriel Soto e Ingrid Martz en Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision El único estreno que se mantiene para el 1 de agosto es el de Tierra de esperanza. La historia que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios bajo la producción de José Alberto Castro ocupará ahora, sin embargo, una nueva franja horaria en el prime time de Univision. Tierra de esperanza Carolina Miranda en una escena de Tierra de esperanza | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción se transmitirá a las 9 p.m., hora del Este; en lugar de a las 10 p. m. Así lo anuncia la cadena desde hace varios días: "De los creadores de Cabo y La desalmada, dos mundos opuestos descubrirán un amor con la fuerza de la naturaleza. Tierra de esperanza gran estreno martes 1 de agosto a las 9 por Univision". Se desconoce cuál será la nueva fecha de estreno de Vencer la culpa.

