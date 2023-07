Univision pone fecha de estreno a Vencer la culpa y Tierra de esperanza La cadena hispana estrenará ambas telenovelas ¡el mismo día! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los estrenos no cesan este verano en el prime time de Univision. La cadena hispana estrenaba esta semana a las 7 p. m., hora del Este, el melodrama mexicano Eternamente amándonos con Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil como protagonistas. En menos de un mes, a principios de agosto para ser más exactos, otras dos telenovelas llegarán al horario estelar de Univision en sustitución de El amor invencible y el drama turco Mujer. La cadena anuncia un doble estreno para el martes 1 de agosto que incluye Tierra de esperanza y la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer la culpa. La primera en aterrizar en el prime time de Univision será Vencer la culpa. La historia que que protagonizan Claudia Martín (Paloma), María Sorté (Amanda), Gabriela de la Garza (Manuela) y Romina Poza (Yaneli) se estrenará a las 9 p. m., hora del Este. "Cuando terminamos Vencer la ausencia el reto era ahora en esta quinta cómo vamos a sorprender. Traíamos varios conceptos, Vencer la derrota, había una historia que era Vencer el prejuicio, pero cuando llegó 'la culpa' definitivamente todos se conectaron, hombres y mujeres que estaban en esas sesiones de grupos, y los que estábamos atrás de las sesiones también", contó su productora ejecutiva Rosy Ocampo en la presentación a prensa del melodrama. "Siempre hay una culpa fuerte que estamos cargando". Vencer la culpa Protagonistas de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision La nueva entrega de la franquicia 'Vencer' centra su historia en cuatro mujeres, Manuela (Garza), Amanda (Sorté), Paloma (Martín) y Yaneli (Poza), cuyos destinos se entrelazan cuando Dulce, una joven que no conocían a fondo desaparece misteriosamente. Cuando Dulce desaparece, Yaneli se siente atormentada por la duda de que su hermano haya hecho algo malo y decide indagar. Así conoce a Manuela, Paloma y Amanda. Juntas buscarán a Dulce, sin imaginar que van a sortear múltiples obstáculos para resolver el misterio. En esa búsqueda, construirán una sólida amistad que les ayudará a cada una a enfrentar y superar sus propias culpas. Al estreno de Vencer la culpa, le seguirá el de Tierra de esperanza a las 10 p. m., hora del Este. Protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, la telenovela que produce José Alberto Castro es una versión libre del exitoso melodrama de Telemundo La Tormenta que protagonizaron en 2005 Natalia Streignard y Christian Meier. Carolina Miranda Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision "Quizás este es uno de mis proyectos más peculiares por lo que es, por lo que representa. Es una historia con una estructura muy cálida, muy familiar. Hace rato comentaba que a lo mejor hoy por hoy es la historia más fresa que he hecho en mi vida y alguien me decía '¿por qué fresa?'. Le digo es que siempre estoy acostumbrado a enseñar señoras ahí en traje de baño y en pompis… y hoy veo una historia que es muy familiar. Es una historia con una dinámica muy diferente", contaba su productor ejecutivo a finales de junio en la presentación a prensa de la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama gira alrededor de María Teresa Arteaga, una hermosa e inteligente joven que se ve obligada a dejar atrás su acomodada vida en la ciudad para hacerse cargo de la hacienda familiar, 'La Esperanza', cuando su padre es acusado injustamente de fraude. Allí se enamorará de Santos, su capataz, un hombre trabajador y de buen corazón pero muy mujeriego junto al que luchará por salvar su hacienda.

