Univision pierde audiencia tras el final de Te doy la vida La cadena, no obstante, continúa liderando todas las franjas horarias estelares frente a las producciones de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Te doy la vida y también la audiencia. El exitoso melodrama mexicano protagonizado por José Ron, Eva Cedeño y el niño Leonardo Herrera concluyó el pasado lunes sus transmisiones en Estados Unidos por la puerta grande. La ficción producida por Lucero Suárez logró congregar frente al televisor durante su último capítulo a más de dos millones de televidentes (P2+), 2,123,000 (P2+) para ser más exactos, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. Image zoom Leonardo Herrera, Eva Cedeño y José Ron Instagram José Ron Un espectacular dato de audiencia que la cadena hispana no consiguió sostener el martes con La rosa de Guadalupe, espacio que pasó a ocupar el lugar de Te doy la vida. El programa unitario apenas promedió 1,233,000 televidentes (P2+), lo que supone una disminución de audiencia de casi 1 millón respecto al final de la telenovela de Televisa. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,233,000 (P2+) Este discreto dato de audiencia llevó a la teleserie Médicos, línea de vida, que se transmite justo después de La rosa de Guadalupe, a registrar una de sus marcas más bajas desde su estreno. Médicos, línea de vida (Univision): 1,276,0000 (P2+) Image zoom Médicos, línea de vida Cortesía TELEVISA A pesar de ello, ambas producciones continúan liderando sus respectivas franjas horarias de emisión frente a las producciones de Telemundo contra las que compite. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin Te doy la vida, la ficción más vista del prime time hispano pasó a ser Como tú no hay 2. La comedia romántica protagonizada por Adrián Uribe y Claudia Martín fue la única ficción que logró alcanzar el millón y medio de televidentes y los 600 mil adultos 18-49 años. Como tú no hay 2 (Univision): 1,545,000 (P2+) Image zoom Como tú no hay 2 Cortesía W Studios Vencer el miedo, por su parte, promedió 1,250,000 televidentes (P2+); mientras que la telenovela turca de Telemundo, Cennet, se mantiene por encima del millón (P2+). Cennet (Telemundo): 1,1 (P2) Vencer el miedo (Univision): 1,2 (P2+) Image zoom Vencer el miedo Cortesía UNIVISION/TELEVISA La ficción menos vista continúa siendo la segunda temporada de Enemigo íntimo con Fernanda Castillo, que registró el pasado martes apenas 755 mil televidentes (P2+). Enemigo íntimo (Telemundo): 755 mil (P2+)

