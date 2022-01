Tras Madre, estos son los 3 nuevos estrenos de telenovela que llegarán a Univision 2022 apenas está iniciando y la cadena ya tiene lista una batería de estrenos en materia de ficción que irán desembarcando en su prime time durante las próximas semanas/meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision estrenará este martes 11 de enero a las 10 p. m., hora del Este, su primera telenovela del año, Madre, un conmovedor drama turco sobre una maestra llamada Zeynep (Cansu Dere) que decide huir con una de sus alumnas, Melek (Beren Gökyıldız), tras conocer que la pequeña sufre abuso emocional y físico en su casa. Pero esta es tan solo una de las muchas ficciones que estarán aterrizando en el prime time de Univision durante las próximas semanas/meses. La cadena hispana ya se encuentra promocionando otros 3 estrenos de telenovela que irán desembarcando poco a poco en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. Se trata de los melodramas mexicanos Soltero con hijas, Mi fortuna es amarte y Los ricos también lloran. Te contamos todo acerca de estas nuevas producciones: Soltero con hijas Protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, esta comedia romántica producida por Juan Osorio se estrenará el lunes 24 de enero en sustitución de ¿Qué le pasa a mi familia? Soltero con hijas Gabriel Soto y sus tres sobrinas en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA La ficción narra la historia de Nicolás Contreras (Soto), un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel de Acapulco que no cree en el matrimonio y tampoco en el amor. Su vida da un giro de 180 grados cuando recibe la terrible noticia de que su hermana Cristina y su esposo han muerto, dejando huérfanas a sus tres hijas: Camila (Azul Guaita) de 17 años, Alexa (Ana Tena) de 14 y Sofía (Charlotte Carter) de 8. Al ser el único familiar directo y cercano, Nico se tendrá que hacer cargo de ellas, convirtiéndose de la noche a la mañana en un soltero con hijas. Mi fortuna es amarte Con Susana González y David Zepeda en los roles protagónicos, esta nueva producción de Nicandro Díaz que recupera el formato de telenovela clásica aun no tiene fecha de estreno, pero la cadena ya la anuncia como una de sus grandes apuestas en materia de ficción. David Zepeda Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA El melodrama gira alrededor de Natalia (González) y Vicente (Zepeda), quienes se conocen en una situación muy particular. Natalia fue traicionada por Adrián (Sergio Sendel), su esposo, quien huyó junto a Verónica (Denia Agalianou), su mejor amiga, dejándola en la ruina. Pero Natalia no se derrumbará y decidirá salir adelante por sus dos hijas. Tras perderlo todo, Natalia se entera de que el único lugar que les queda para vivir es una casa a su nombre en un barrio popular de la Ciudad de México. En esta casa vive Vicente, un hombre bondadoso y sensible que perdió de manera terrible a su esposa y madre de su hijo, junto a su familia. Vicente, al verse estafado por Adrián, se rehúsa a recibirlas y Natalia, sin titubear, se instala en la casa que ahora compartirán ambos con sus respectivas familias, generando conflictos entre los personajes por las diferencias sociales y culturales. La convivencia acerca a Natalia y Vicente, quienes se terminarán enamorando, pero tendrán que superar muchas adversidades para al final descubrir que la verdadera fortuna se encuentra en el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ricos también lloran Univision también promociona ya el inminente estreno de la nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran que lanzó en su día a la fama a Verónica Castro y que en esta ocasión tiene a Claudia Martín y a Sebastián Rulli como pareja protagónica. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA Adaptado a los tiempos modernos, el melodrama centra su historia en Mariana (Martín), una muchacha pobre, joven y aguerrida que al quedar sola en el mundo debe abrirse paso en la vida. El destino la lleva a salvarle la vida a Alberto Salvatierra, el magnate de la industria alimenticia, que en agradecimiento la lleva a su casa donde conoce al joven Luis Alberto Salvatierra y se enamoran profundamente. Pero para llevar adelante su amor deberá sortear obstáculos de clase, de educación y de traumas, al tiempo que estará rodeada de ambiciones y traiciones que se ocultan en las sombras del poder. Cuando puedan concretar su amor, la vida aún les deparará una amarga tragedia que es la pérdida de su hijo. Pero, mientras todos creen que el niño está muerto, Mariana lo seguirá buscando a costa del derrumbe de su matrimonio. La cadena no ha confirmado aun su fecha de estreno.

