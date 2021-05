Las nuevas telenovelas de Univision para la temporada 2021-2022 La cadena presentó sus novedades para la temporada 2021-2022 en materia de ficción. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al igual que hiciera Telemundo la semana pasada, Univision presentó este martes su programación para la temporada 2021-2022. Las telenovelas seguirán teniendo una fuerte presencia en el horario estelar de la cadena con títulos de lo más variados que incluyen en esta ocasión 5 melodramas mexicanos –entre ellos la esperada tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer y La desalmada con Livia Brito y José Ron– y uno de origen brasileño. Vencer el pasado Tras el éxito de Vencer el miedo y Vencer el desamor, la tercera parte de la exitosa franquicia 'Vencer' vuelve a traer una historia de empoderamiento femenino. Protagonizado por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil y producido por Rosy Ocampo, este drama para toda la familia cuenta la historia de cuatro mujeres muy diferentes entre sí que intentan dejar atrás los desafortunados hechos que las convirtieron en blanco de juicios en el implacable mundo de las redes sociales. Tras comprobar en carne propia que lo publicado en el ciberespacio nunca se borra, deberán aprender que si quieren vencer la carga del pasado deberán resolver el presente para enfocarse en el feliz futuro que desean alcanzar. Vencer el pasado Vencer el pasado | Credit: Twitter Rosy Ocampo/ Televisa La desalmada Protagonizado por José Ron y Livia Brito, este melodrama romántico producido por José Alberto Castro (Médicos, Por amar sin ley), la historia se centra en una mujer que busca venganza por abusos pasados y enfrenta situaciones inesperadas. La misión del personaje principal, Fernanda, es vengarse de un hombre que la hirió física y emocionalmente. Desafortunadamente, su memoria no es clara, lo que la lleva a dudar y cometer errores de juicio. Cuando conoce a Rafael, se enamora perdidamente de él, pero luego lo confunde con el hombre que le hizo daño. Con el tiempo, a medida que su memoria se aclara, se da cuenta de su error y que no fue Rafael sino el padre de este quien arruinó su vida. La desalmada La desalmada | Credit: Instagram La desalmada Los ricos también lloran Tras el éxito de Cuna de lobos, La usurpadora y Rubí, la antología 'La Colección', con versiones modernas para una nueva generación de los clásicos más populares, tendrá su cuarta serie. Producido por Carlos Bardasano (El dragón, La piloto, Amar a muerte, Rubí), este drama cuenta la historia de Mariana, una muchacha inteligente y humilde que por casualidad le salva la vida a Don Alberto, un rico patriarca y dueño del conglomerado empresarial más grande de México. Agradecido porque le salvó la vida, Don Alberto le ofrece empleo y la oportunidad de tener una vida mejor. El mundo de Mariana cambia drásticamente cuando conoce a Luis Alberto, el arrogante y engreído heredero, que es un apostador empedernido y choca constantemente con su padre. Luis Alberto y Mariana pronto inician un romance turbulento que se torna en amor profundo y verdadero. Es una historia donde el amor y la familia se imponen en un mundo en el que rigen el dinero, el ego y el poder. los-ricos-tambiecc81n-lloran.jpg Los ricos también lloran | Credit: Mezcalent Génesis Esta nueva serie marca el retorno a las pantallas de Univision de los dramas épicos. Contará a la audiencia la historia del primer libro de la Biblia, uno de los más conocidos en el mundo. Creado por Record TV, la exitosa productora brasileña conocida por Jesús, uno de los más populares dramas históricos trasmitidos por la cadena, este drama bíblico cuenta las conocidas historias de la creación, el Jardín del Edén, Caín y Abel, Noé y el diluvio, entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN S.O.S. Me estoy enamorando Este drama para toda la familia contará con las actuaciones protagónicas de Daniel Arenas e Irán Castillo. Producida por Lucero Suárez (Te doy la vida, Ringo), la telenovela cuenta la historia de Alberto, quien debe llegar a un acuerdo para salvar el negocio de estampados que su familia tiene desde hace varias generaciones. El acuerdo, que parecía favorable, pronto fracasa porque sus "nuevos" socios tienen otros planes para el local del taller. Las cosas se complican cuando Alberto se enamora de la hija de uno de los socios. El vínculo entre ellos es profundo, pero deben superar muchos obstáculos para llegar a ser una familia feliz. Daniel Arenas Irán Castillo y Daniel Arenas | Credit: Mezcalent (x2) Soltero con hijas Con Gabriel Soto y Vanessa Guzmán en los roles protagónicos, esta comedia familiar cuenta la historia de Nicolás y Victoria, que se aman y odian a la vez. La vida los sorprende y terminan formando una familia hermosa, graciosa y peculiar con las tres sobrinas huérfanas de Nicolás: Camila, Alexa y Sofi. Nicolás es el gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel en Acapulco que vive sin preocupaciones y, de hecho, no cree en el amor ni el matrimonio. Sin embargo, un trágico accidente lo deja a cargo de sus tres sobrinas. Victoria Robles es el polo opuesto y desea tener familia y ser madre. Sin embargo, recibe un diagnóstico devastador que le impide concebir, lo cual le causa una gran pena que se ahonda cuando Mauricio, con quien está a punto de casarse, cancela la boda en la víspera.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Las nuevas telenovelas de Univision para la temporada 2021-2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.