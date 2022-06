Univision mueve ficha ante el estreno por Telemundo del nuevo drama turco Infiel La cadena hispana ha decidido modificar de manera sorpresiva su programación estelar de este lunes para contrarrestar el estreno de la ficción protagonizada por la estrella turca Cansu Dere. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una nueva telenovela entra en escena este lunes 13 de junio en la lucha que libran Univision y Telemundo por la audiencia en el prime time de la televisión de habla hispana. Se trata de Infiel, el más reciente éxito mundial de la televisión turca, que Telemundo estrenará a las 10 p. m., hora del Este. La ficción tiene como protagonista a Cansu Dere, la inolvidable Zeynep de Madre, el conmovedor drama tuco sobre el maltrato infantil que Univision emitió recientemente con gran éxito. Como era de esperarse, Univision no iba a quedarse con los brazos cruzados frente a la llegada de este nuevo drama turco y la amenaza que puede suponer para su audiencia y ha optado por modificar de manera sorpresiva su programación para contrarrestar la de la competencia. Cansu Dere Univision; Cansu Dere, protagonista de Infiel (Telemundo) | Credit: Univision; TELEMUNDO La cadena hispana prescindirá este lunes de la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández, que se transmite regularmente a las 10 p. m., hora del Este, para poner a competir directamente su telenovela más vista actualmente, Mi fortuna es amarte, con el estreno de Infiel. De esta forma, Univision emitirá esta noche un especial de 2 horas de la exitosa historia que protagonizan Susana González y David Zepeda bajo la producción de Nicandro Díaz. "2 horas de eventos inesperados", anunció la cadena. ¿Por qué el cambio? El último rey: el hijo del pueblo se mantiene desde su estreno como la ficción menos vista del prime time de Univision. El pasado jueves 9 de junio, sin ir más lejos, la bioserie promedió 1,047,000 televidentes (P2+), mientras que Mi fortuna es amarte superó el millón y medio de televidentes (P2+), de ahí que la cadena haya decidido mover ficha para intentar debilitar el estreno de Infiel. Pablo Montero Pablo Montero es El último Rey | Credit: Mezcalent Así es la historia de Infiel El drama turco cuenta la historia de Asya Arslan (Dere), una prestigiosa doctora que está felizmente casada con el arquitecto Volcan Arslan (Caner Cindoruk), con quien tiene un hijo adolescente. Cansu Dere Cansu Dere es Asya en Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asya parece tener una vida perfecta, tanto en el terreno personal como en el profesional, pero todo cambia cuando descubre un pelo rubio en la ropa de su esposo y, de inmediato, sospecha que Volcan está teniendo una relación extramarital. A medida que investiga a su esposo, Asya descubrirá una red de mentiras y traiciones que desatarán su sed de venganza.

