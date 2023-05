Univision mueve ficha frente al estreno de Secretos de sangre por Telemundo La cadena hispana ha decidido modificar su programación estelar frente al estreno este martes del nuevo drama turco de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telenovela El amor invencible (Univision); Secretos de sangre (Telemundo) | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo "Mentiras, intrigas, traiciones… Una historia llena de emociones que esconde auténticos Secretos de sangre". Este martes 23 de mayo a partir de las 9 p. m., hora del Este, llega a Telemundo con un estreno de 2 horas la serie turca que "se ha convertido en un fenómeno global cautivando a audiencias de todo el mundo con su narrativa cautivadora y una historia de amor como ninguna otra". Protagonizada por las estrellas turcas Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu, la ficción cuenta la historia de una abogada intrépida, Ceylin, y un respetado fiscal, Ilgaz, cuyos caminos se cruzan durante una investigación criminal. Todo comienza cuando el hermano menor de Ilgaz, Cinar, es acusado de asesinar a una joven, e Ilgaz debe dejar a un lado sus fuertes convicciones y pedirle a Ceylin que lo defienda. Convencidos de su inocencia, Ceylin e Ilgaz se embarcarán en un largo camino en busca de justicia para resolver el crimen. A medida que se desarrolla la investigación, se expondrán secretos familiares que pondrán a prueba la relación de Ceylin e Ilgaz, revelando una historia de amor inolvidable que promete dejar a la audiencia cautivada desde el primer episodio. Secretos de sangre Escena de Secretos de sangre | Credit: Telemundo La llegada de este nuevo drama turco al prime time de la televisión hispana ha llevado a Univision a mover ficha consciente de la amenaza que puede suponer el estreno para su audiencia. Secretos de sangre Escena de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO La cadena ha decidido modificar este martes de manera inesperada su programación estelar habitual, prescindiendo de su recién estrenado drama turco Mujer para extender la duración de su telenovela más vista actualmente, El amor invencible, con un especial de 2 horas. Angelique Boyer Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta manera, la historia que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera se encargará de medir fuerzas con la serie turca de Telemundo durante sus dos horas de emisión. "Disfruta de una noche llena de impactantes revelaciones", ha anunciado Univision. La programación estelar de Univision quedará este martes de la siguiente manera: 8PM Perdona nuestros pecados 9PM El amor invencible

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision mueve ficha frente al estreno de Secretos de sangre por Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.