Univision mueve ficha ante el estreno de Pasión de gavilanes 2 La cadena hispana ha decidido modificar su programación de este lunes para hacer frente al esperado regreso de los gavilanes por la pantalla de Telemundo. La televisión hispana vivirá este lunes 14 de febrero un día histórico con el regreso, 19 años después, de los gavilanes a Telemundo. Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar), Natasha Klauss (Sarita) y Michel Brown (Franco) volverán a apoderarse desde esta noche del prime time de la cadena hispana con el estreno de la secuela de la exitosa telenovela que protagonizaron hace casi dos décadas. "Es como un sueño hecho realidad porque es algo que no solamente el público lo viene pidiendo hace mucho tiempo y después de 17 años reunir así sean 5 o 6 del elenco original es muy difícil, entonces todo es muy emocionante", contaba Klauss en una entrevista con People en Español. La enorme expectación que se ha generado alrededor de la nueva temporada de Pasión de gavilanes –sin duda uno de los estrenos más esperados de los últimos años–, ha llevado a Univision a mover ficha. Pasión de gavilanes Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Consciente de la amenaza que puede suponer para su audiencia el regreso de los gavilanes, la cadena no ha querido quedarse con los brazos cruzados y ha decidido modificar de manera sorpresiva su programación habitual para contrarrestar la de la competencia. Así, Univision ha optado por prescindir este lunes del drama turco Madre, que en un inicio iba a competir contra el debut de la nueva temporada de Pasión de gavilanes, para hacer frente al regreso de los gavilanes con el penúltimo capítulo de su exitosa telenovela Vencer el pasado. De esta forma, Angelique Boyer, Sebastián Rulli y compañía serán los encargados este lunes de medir fuerzas en el prime time de la televisión hispana contra el estreno de Pasión de gavilanes 2. "Este lunes 14 de febrero nuestras historias llegan al corazón. ¡Con dos horas de Vencer el pasado antes de su gran final!", anuncia la cadena desde hace varios días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un salto en el tiempo de 20 años respecto a la historia original, la segunda temporada de Pasión de gavilanes destapará una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo en la que los gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia, entre ellos el sorpresivo asesinato del profesor Genaro Carreño ya que todo apunta a que los hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (García) son los culpables de la tragedia. Paola Rey Paola Rey en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Por si fuera poco, las tensiones continúan creciendo con la llegada de Samuel Caballero (Sergio Goyri), un hombre poderoso y cruel que no dudará en hacer lo necesario para recuperar a su hija y a su esposa, Rosario Montes (Zharick León), cuyo regreso a San Marcos ha llamado la atención de todos. Todo esto desencadenará una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba el amor y la lealtad de los Reyes-Elizondo.

