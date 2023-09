Univision modifica su prime time a partir de la próxima semana Desde el próximo lunes 4 de septiembre, Eternamente amándonos tendrá un nuevo horario con motivo del regreso de uno de los programas más populares de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telenovelas Univision Telenovelas de Univision | Credit: TelevisaUnivision (x3) Univision finalizó agosto siendo un mes más la cadena más vista en el prime time de la televisión hispana. Todas sus telenovelas, Eternamente amándonos, Tierra de esperanza y la recién estrenada Minas de pasión, lideran sus respectivas franjas horarias frente a las producciones de Telemundo, el reality show Los 50 y el drama turco Secretos de sangre. Un liderazgo que la cadena busca afianzar ahora con el regreso de un popular programa que ha formado parte de su programación estelar durante muchos años con gran éxito. Hablamos de La rosa de Guadalupe, que desde este lunes 4 de septiembre estará de regreso en el prime time de Univision. La rosa de Guadalupe La rosa de Guadalupe regresa a Univision | Credit: TelevisaUnivision Con nuevos capítulos e historias inspiradoras y emocionantes, y también con algunos episodios de temporadas anteriores, el popular programa dará inicio a las 7 p. m., hora del Este, al prime time de Univision. Espacio que actualmente ocupa Eternamente amándonos. Nuevo horario La telenovela que protagonizan Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas dejará de tener capítulos de dos horas y pasará a emitirse únicamente de 8 a 9 p. m., hora del Este. Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Tras Eternamente amándonos, el público podrá seguir disfrutando del exitoso melodrama Tierra de esperanza a las 9 p. m., hora del Este. La historia que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios se ha convertido desde su estreno en la emisión más vista actualmente. Carolina Miranda Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noche continuará a las 10 p. m., hora del Este, con Minas de pasión, el más reciente estreno de Univision en materia de ficción que estelarizan Livia Brito y Osvaldo de León. Osvaldo de León Osvaldo de León y Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: TelevisaUnivision Así quedará el prime time de Univision desde la próxima semana: 7PM La rosa de Guadalupe 8PM Eternamente amándonos 9PM Tierra de esperanza 10PM Minas de pasión

