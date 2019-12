Univision a la cabeza de las audiencias: Ringo se estrena con éxito y Amor eterno lidera Univision inicia diciembre como la cadena líder del prime time hispano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El melodrama mexicano vuelve a mandar en el prime time hispano con la reciente llegada de Ringo, la telenovela de Televisa que Univision estrenó el pasado lunes 2 de diciembre a las 8 p.m., hora del Este. La ficción que protagoniza José Ron junto a Mariana Torres debutó por la puerta grande tras promediar 1,698,000 televidentes totales (P2+) y 685 mil adultos 18-49 años. El melodrama producido por Lucero Suárez que también cuenta con las actuaciones de César Évora, Jorge Poza, Otto Sirgo, Gabriela Carrillo, Alfredo Gatica y Arturo Carmona, entre otros actores, lideró cómodamente su franja horaria de emisión frente al estreno de la telenovela turca El sultán (Telemundo), su competidor más directo, que apenas logró seducir a 781 mil televidentes (P2+) y 257 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 8PM

2. El sultán: 781 mil Univision inició así diciembre liderando todas las franjas horarias estelares entre televidentes totales (P2+), siendo su telenovela turca Amor eterno, que transmite a las 7 p.m., hora del Este con Burak Özçivit y Neslihan Atagül como pareja protagónica, la ficción más vista del prime time hispano. Top 3

3. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,4 M Ringo, la pelea de su vida narra la historia de un hombre que ha dedicado su vida al boxeo y en la cúspide de su carrera pierde el título nacional al recibir la noticia del fallecimiento de su hermano. A partir de ese momento, Ringo decide retirarse del boxeo. Gloria, su mujer, lo abandona para irse a vivir con el Turco, el principal rival de Ringo en el cuadrilátero. La decisión de Gloria, deja a Ringo solo a cargo del cuidado de su hijo Santi. Años más tarde, Gloria regresará para reclamar la custodia de su hijo, y ante esa situación, Ringo tendrá que obtener un trabajo que le proporcione ingresos fijos, para conservar la custodia de su hijo. Por ello, decide volver a boxear con la meta clara de coronarse campeón. "Yo la describiría como una novela de muchos valores por el mensaje que tiene, por la parte del papá que se dedica a darle lo mejor a su hijo, los sacrificios [que tiene que hacer]. Es una novela con la que la gente se puede identificar. Creo que se van a divertir porque tiene prácticamente de todo", contaba días atrás su protagonista en entrevista exclusiva con People en Español. Ringo se transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

