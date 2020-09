Univision lidera el prime time hispano con Médicos, línea de vida a la cabeza La cadena se impone a las ficciones de Telemundo en todas las franjas horarias estelares. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision inició septiembre como la cadena de televisión líder del prime time hispano. Sus cuatro ficciones estelares, Médicos, línea de vida, La rosa de Guadalupe, Vencer el miedo y la recién estrenada Dulce ambición continúan liderando sus respectivas franjas horarias de emisión frente a las producciones de Telemundo: Todo por mi hija, Enemigo íntimo y Exatlón. La cadena logra congregar la mayor cantidad de personas frente al televisor a las 9 p.m., hora del Este, con Médicos, línea de vida que protagonizan Livia Brito y Daniel Arenas. Image zoom Médicos, línea de vida Cortesía TELEVISA La ficción consiguió promediar este miércoles 1,574,000 televidentes (P2+) y 654 mil adultos 18-49, posicionándose como el programa con más audiencia de la televisión hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La rosa de Guadalupe le siguió muy de cerca en segundo lugar con 1,570,000 televidentes (P2+) y 614 mil adultos 18-49; mientras que la tercera opción más vista de la cadena en horario estelar fue la telenovela brasileña Dulce ambición que promedió 1,296,000 (P2+). Image zoom Dulce ambición Cortesía TELEMUNDO Si bien no lidera su franja horaria de emisión, en Telemundo la ficción más vista continúa siendo el drama turco de las 9 de la noche, hora del Este, Todo por mi hija, que en su semana de estreno se mantiene con fuerza por encima del millón trescientos mil televidentes (P2+). Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO Lo más visto (2/09/20): 1. Médicos, línea de vida: 1,5 millones (P2+) Image zoom Médicos, línea de vida Cortesía TELEVISA 2. La rosa de Guadalupe: 1,5 millones (P2+) 3. Todo por mi hija: 1,3 millones (P2+) Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO 4. Dulce ambición: 1,2 millones (P2+) Image zoom Dulce ambición Cortesía UNIVISION 5. Exatlón Estados Unidos: 1,1 millones (P2+) 6. Enemigo íntimo: 802 mil (P2+) Image zoom Enemigo íntimo Cortesía TELEMUNDO Datos audiencias: NIELSEN/PRODU

