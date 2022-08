Univision pone fecha de estreno y horario a la nueva versión de Los ricos también lloran Un evento especial de dos horas marcará el esperado estreno de la telenovela protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1979, Verónica Castro deslumbró al mundo como protagonista de Los ricos también lloran. Ahora, más de cuatro décadas después, Univision se alista para traer de regreso esta icónica historia que catapultó en su día a la fama a la reconocida actriz a través de una versión modernizada y actualizada con Claudia Martín y Sebastián Rulli como protagonistas. El melodrama, que finalizó hace tres meses en México con gran éxito de audiencia, aterrizará por fin en el horario de máxima audiencia de la cadena hispana el martes 6 de septiembre. El primer capítulo de esta esperada historia verá la luz en un gran evento especial de dos horas que comenzará a las 9 p. m., hora del Este. A partir del 7 de septiembre, la telenovela en la que también participan Fabiola Guajardo, Azela Robinson, Alejandra Barros y Víctor González, entre un gran elenco, pasará a transmitirse en su horario regular, esto es a las 10 p. m., hora del Este. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision "Esta es una adaptación completamente nueva", cuenta su protagonista, Claudia Martín, a People en Español. "La última versión fue hace 25 años, el mundo ha cambiado y el público también, entonces es el mismo concepto de toda la fábula, pero con personajes nuevos, con tramas nuevas, con lugares nuevos. Yo creo que todo el mundo se va a poder identificar con alguno de los personajes, situaciones y conflictos que se van a presentar". Claudia Martín Claudia Martín, protagonista de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision Respecto a su personaje, Mariana, la actriz mexicana comenta: "Ha vivido una transformación o actualización de lo que es una mujer fuerte, con valores, con principios y con un gran corazón. Lo que más me gusta es que a pesar de todo lo que le pasa, todas las tragedias y dramas que vive, porque sí son bastantes, ella no pierde la sonrisa. Es lo que más le aplaudo a mi personaje y creo que es una bonita adaptación a estas épocas en las que la mujer tiene que ser así, o sea no es la mujer sufrida que se queda detenida a pesar de todas las adversidades. Al contrario, ella siempre sale para adelante, siempre está impulsada para seguir con buena cara". Contra El fuego del destino La nueva versión de Los ricos también lloran medirá fuerzas en el prime time de la televisión hispana en su estreno contra el nuevo drama turco de Telemundo, El fuego del destino, que también se estrenará el martes 6 de septiembre a las 9 p. m., hora del Este. Más sobre Los ricos también lloran Producida por Carlos Bardasano (Si nos dejan, Como tú no hay 2), la nueva versión de Los ricos también lloran gira en torno a Mariana (Martín), una humilde y aguerrida joven que, tras quedarse sola y desamparada en el mundo, llega por circunstancias del destino a la vida de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), uno de los hombres más adinerados y poderosos del país. Allí Mariana conocerá al hijo del magnate y uno de los solteros más cotizados, Luis Alberto Salvatierra (Rulli), quien, a pesar de estar viviendo su propio drama, terminará seducido por el carisma, la belleza y autenticidad de Mariana, encontrando en ella el más puro amor. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Mariana y Luis Alberto no cuentan con que para estar juntos tendrán que enfrentarse a la maldad de Soraya Montenegro (Guajardo), una mujer sin escrúpulos que cegada por el odio y los celos hará hasta lo impensable por separarlos. El tema musical se titula 'Me reviviste' y es interpretado por las estrellas internacionales Lucero y Cristian Castro. La participación de Castro en este proyecto es un guiño a su madre, la gran Verónica Castro, quien interpretó a Mariana en la versión original de la historia en 1979.

