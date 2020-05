Univision estrenará la nueva telenovela de Paulina Goto La actriz mexicana regresará en julio a la cadena de habla hispana convertida en Marcela Durán, la protagonista del melodrama Vencer el miedo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su exitoso paso por México, donde obtuvo altos niveles de audiencia, Univision se prepara para acoger próximamente el melodrama mexicano Vencer el miedo. La telenovela de Televisa que protagonizan Paulina Goto, Danilo Carrera y Emmanuel Palomares aterrizará en el prime time de la cadena de habla hispana en el mes de julio, si no hay cambios de última hora. "Para mis bebos que están en Estados Unidos, Vencer el miedo se estrena el 13 de julio a las 7:00 pm por Univision", compartió emocionada Goto a través de Twitter. "Muero porque conozcan a Marcela Durán y me digan en qué se identifican con ella". Cabe mencionar que Univision aún no ha confirmado su fecha de estreno. La ficción, que también cuenta con las actuaciones de Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, César Évora, Jade Fraser, Axel Ricco, Emilia Berjon, Alejandro Ávila, Pablo Valentín, Nicole Vale, Geraldine Galván, Marcelo Córdoba, Beatriz Moreno y Carlos Bonavides, entre otros, narra la historia de los Durán, una familia que, a la vista de todos, parece ejemplar, proyectando unión, armonía y respeto. Sin embargo, la realidad cotidiana es muy diferente para las mujeres que forman parte de esa familia. Image zoom Protagonistas de Vencer el miedo Cortesía TELEVISA Inés Durán (Ramírez), vive bajo el yugo de su esposo Vicente (Estrella), un macho déspota. Cristina Durán (Fraser), la mayor de las hijas de Inés y Vicente, fue alguna vez el orgullo de su padre, gracias a ser una promesa de la natación, hasta que un incidente la aleja del deporte. Marcela Durán (Goto), la menor de la familia, harta de ser vigilada y reprendida por su autoritario padre, se refugia en su novio Rommel (Palomares), un joven delincuente sin escrúpulos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación familiar se hace más tensa y el maltrato se recrudece cuando Marcela roba un auto y es enviada al Centro de Internamiento para Adolescentes, acusada de robo y sospechosa de asesinato, pues en la cajuela del auto que robó se encontró el cadáver de un importante empresario. Ese momento marcará un giro radical en la vida de Marcela, su hermana y su madre. Image zoom Paulina Goto en Vencer el miedo Cortesía TELEVISA El melodrama producido por Rosy Ocampo es una coproducción de Televisa y Population Media Center (PMC), una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar la creación de productos de entretenimiento con mensajes de orientación social. La telenovela, que se estrenó el 20 de enero en México por Las Estrellas, no supera los 50 capítulos, por lo que estará poco más de dos meses al aire. ¿La verás?

