La programación estelar de la cadena de habla hispana experimentará un ligero cambio a partir del lunes 2 de diciembre tras el final de Cuna de lobos. Telemundo, por su parte, también estrenará una nueva ficción extranjera. La barra de programación estelar de Univision experimentará ligeros cambios a partir de la próxima semana. Tras el final de la nueva versión de Cuna de lobos, la cadena de habla hispana no solo estrenará este lunes una nueva ficción sino que, además, cambiará otra de horario. El primer cambio lo encontramos en la franja horaria de las 8 p.m., hora del Este, donde Univision estrenará el melodrama mexicano Ringo que protagoniza José Ron. La ficción, que pasará a ocupar el horario que hasta ahora tenía La rosa de Guadalupe, cuenta la historia de un boxeador retirado, interpretado por Ron, que lleva una vida modesta dedicada a la crianza de su hijito; pero todo cambia cuando su exesposa, ahora la amante de su principal rival en el ring, regresa para luchar por la custodia del niño. Image zoom Cortesía TELEVISA Ringo se ve obligado así a reanudar su carrera de boxeo para probar que puede mantener a su hijo y deberá luchar para recuperar su dignidad y el amor de sus seres más queridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Ringo a las 8 p.m., hora del Este, el exitoso unitario de Televisa pasará a emitirse desde este lunes a las 9 p.m., hora del Este, horario que ya ha ocupado en anteriores ocasiones. El dragón, que estos días ha estado transmiéndose también en el horario de las 9 p.m., hora de Este, recupera así su horario habitual de una hora a partir del lunes. Así quedará la programación estelar de Univision: 7PM

Amor eterno 8PM

Ringo 9PM

La rosa de Guadalupe 10PM

El dragón ¿Y Telemundo? La cadena también estrenará este lunes a las 8 p.m., hora del Este, en sustitución de Exatlón, una nueva ficción. Se trata de la telenovela turca El sultán, una historia llena de amor, traición e intriga que narra el ascenso al poder de ‘Suleimán el Magnífico', una de las figuras más importantes de la historia del Imperio Otomano quien asumió uno de los imperios más grandes y poderosos con apenas 26 años de edad. Image zoom Cortesía TELEMUNDO Durante su conquista al mundo, Suleimán se encontrará en medio de una lucha de poder entre las dos personas más influyentes en su vida, quienes desatarán un juego sangriento lleno de intriga, conspiración y muerte en donde la victoria final tendrá un alto precio. Advertisement

¡Cambios! Así quedará la programación estelar de Univision a partir del lunes

