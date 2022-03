Univision emite esta noche la primera escena de Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte: aquí la puedes ver El personaje interpretado por la emblemática actriz mexicana comienza a aparecer desde esta noche en la exitosa telenovela que protagonizan Susana González y David Zepeda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 15 de marzo se vivirá un momento muy especial en el prime time de Univision durante la emisión de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte. La historia que protagonizan Susana González y David Zepeda dará la bienvenida esta noche a un personaje muy especial, doña Magos, que supuso el último rol en la televisión de la emblemática Carmen Salinas. La cadena hispana emitirá hoy la primera escena de la recordada actriz mexicana en el melodrama, donde Salinas interpreta a la cariñosa y cálida abuela de Chente (Zepeda), Juanga (Ramsés Alemán) y Pepe Pepe (Andrés Vázquez) y bisabuela de Benjamín (André Sebastián). La actriz se encontraba grabando esta telenovela cuando en noviembre del año pasado sufrió una hemorragia cerebral que la mantuvo en coma durante varias semanas en un hospital de la Ciudad de México hasta que el 9 de diciembre perdió la vida a sus 82 años. Carmen Salinas Carmen Salinas es doña Magos en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA La muerte de Salinas supuso en su día un golpe muy duro para todos los integrantes del elenco de Mi fortuna es amarte, especialmente para Zepeda, quien era muy cercano a la actriz. "Yo había grabado escenas con ella muy conmovedoras donde hablábamos precisamente de que su personaje estaba muy enfermo y ella dentro de las escenas –así estaban escritas– hablaba de que ella no quería morir en un hospital. Fueron escenas que fluyeron con una energía muy especial y de repente ver que estaba atravesando todo esto fue como una situación más difícil", se sinceraba Zepeda semanas atrás en una conversación vía Zoom con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor mexicano, que supera los 4 millones de seguidores en Instagram, tenía "una gran relación" en el set de grabación con Salinas. "Siempre era una pícara conmigo y jugábamos y me molestaba con ciertas cosas que no debo decir (ríe), pero yo también siempre la molestaba muchísimo y jugaba con ella y le encantaba. Era sumamente agradable, pícara, hermosa", llegó a compartir Zepeda. Mi fortuna es amarte se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision emite esta noche la primera escena de Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte: aquí la puedes ver

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.