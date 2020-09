¿Qué sucederá con Médicos, línea de vida tras el estreno de Imperio de mentiras? La teleserie protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas cederá su horario a partir del próximo lunes a la telenovela que encabezan Angelique Boyer y Andrés Palacios. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se avecinan cambios en el prime time de Univision la próxima semana con el estreno de Imperio de mentiras. La llegada de la telenovela que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios al horario de máxima audiencia de la cadena hispana, esto es a las 9 p.m., hora del Este, dejará sin su franja de emisión habitual a la teleserie Médicos, línea de vida. A partir del próximo lunes 21 de septiembre, la ficción que encabezan Livia Brito y Daniel Arenas cederá su horario al Imperio de mentiras de la productora Giselle González. Image zoom Médicos; Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA (x2) La historia de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente se enfrentan al reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida pasará a emitirse a las 8 p.m., hora del Este, una hora antes de lo habitual. Con el desenlace del melodrama Vencer el miedo el próximo lunes, la franja horaria de las 7 p.m., hora del Este, también experimentará cambios a partir del martes 22 de septiembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa unitario La rosa de Guadalupe, que hasta ahora se emitía a las 8 p.m., hora del Este, también pasará a transmitirse una hora antes de lo habitual. Así quedará la programación estelar de Univision a partir de la próxima semana: Lunes, 21 de septiembre 7PM: Vencer el miedo 8PM: Médicos, línea de vida 9PM: Imperio de mentiras 10PM: Dulce ambición Martes, 22 de septiembre 7PM: La rosa de Guadalupe 8PM: Médicos, línea de vida 9PM: Imperio de mentiras 10PM: Dulce ambición Imperio de mentiras se centra en un policía humilde y honesto (Palacios) y una chica de una acaudalada familia (Boyer), quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida. Image zoom Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA Después de que el padre de ella y la exnovia del policía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían, todo esto al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro.

