Univision modificará desde la próxima semana su programación estelar A partir del lunes 26 de septiembre, la nueva versión de Los ricos también lloran tendrá un nuevo horario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Martín y Sebastián Rulli aterrizaron a principios de septiembre en el prime time de Univision como protagonistas de la nueva versión de Los ricos también lloran. "El reto más grande fue el título, el peso, la resposabilidad de recontar una historia que le dio la vuelta al mundo era una gran responsabilidad", reconocía Carlos Bardasano, productor ejecutivo del melodrama, en una reciente entrevista con People en Español. "Y para cumplir este reto nos pusimos tres objetivos: uno, mantener la esencia de la historia y de los personajes; dos, contarla de una forma moderna y contemporánea para el 2022 y tres, que fuera una historia creíble". La telenovela, que se transmite a las 10 p. m., hora del Este, lidera desde su estreno su franja de emisión frente al drama turco de Telemundo Infiel que protagoniza la actriz turca Cansu Dere. Claudia Martín Claudia Martín es Mariana en la nueva versión de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Nuevo horario La ficción, que también cuenta con las actuaciones de Guillermo García Cantú, Azela Robinson, Alejandra Barros, Fabiola Guajardo, Víctor González y Diego Klein, entre un destacado elenco, tendrá desde la próxima semana un nuevo horario en el prime time de la cadena hispana. Claudia Martín Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision A partir del lunes 26 de septiembre, el melodrama extenderá su duración, lo que provocará que la historia de amor entre Mariana y Luis Alberto inicie una hora antes de lo habitual, empezando a las 9 p. m., hora del Este. Reduce su horario Por consiguiente, el melodrama La herencia, que se emite de 8 a 10 p. m., hora del Este, verá reducida su emisión a 1 hora de 8 a 9 p. m., hora del Este, hasta su desenlace. La herencia Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así quedará la programación estelar de Univision desde el próximo lunes 26 de septiembre: 7PM La rosa de Guadalupe 8PM La herencia 9PM (2 horas) Los ricos también lloran

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision modificará desde la próxima semana su programación estelar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.