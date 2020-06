Univision anuncia sus nuevas telenovelas turcas para la temporada 2020-21 Las historias turcas seguirán teniendo un destacado protagonismo en el prime time hispano. Estas son las nuevas telenovelas que llegarán durante la temporada televisiva 2020-21. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las telenovelas turcas llegaron definitivamente para quedarse en el prime time de Univision. Tras el inesperado éxito de Amor eterno, que ya se encuentra en sus últimas semanas, la cadena de habla hispana planea estrenar nuevos títulos durante la temporada televisiva 2020-21, entre ellos el que se considera el melodrama más visto de la historia de Turquía: Amor prohibido. Protagonizada por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem, la telenovela aterrizará durante los próximos meses en el horario estelar de Univision. Image zoom Univision Cortesía UNIVISION La ficción narra la historia de Bihter, una hermosa joven que se casa con un adinerado viudo que tiene dos hijos con el único propósito de vengarse de su propia madre. Pero a Bihter la ciega la pasión cuando se enamora de Behlul, el sobrino de su esposo, y su aventura secreta pronto afectará a todos los miembros de la familia. Telemundo realizó su propia adaptación de esta historia en 2012 bajo el título Pasión prohibida, ficción que encabezaron Mónica Spear y Jencarlos Canela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena hermana de Univision, UniMas, también estrenará nuevas historias turcas durante la próxima temporada 2020-21, entre ellas Madre y Las mil y una noches. Image zoom UniMas Cortesía UNIVISION Madre (UniMas) Este exitoso drama turco distribuido en más de 40 países presenta la historia de una maestra llamada Zeynep Güneş. Durante su trabajo en una escuela primaria local se da cuenta de que una de sus alumnas, Melek, es víctima de abuso por su madre y el novio de esta. Cuando Zeynep nota que nadie está haciendo nada por ayudar a Melek, toma riendas en el asunto. Con el consentimiento de Melek, finge su muerte, la secuestra y trata de convertirse en su madre. Las mil y una noches (UniMas) El tortuoso romance entre Sehrazat y Onur es la historia principal de este galardonado drama turco. Şehrazat es una joven que aspira a ser arquitecta y necesita dinero desesperadamente para pagar el tratamiento de su hijo, Kaan, que tiene leucemia. Tras rogarles a varias personas que le hagan un préstamo, solo le queda su jefe, Onur, quien acepta darle el dinero que necesita para el tratamiento de Kaan bajo la condición de que pase la noche con él.

Close Share options

Close View image Univision anuncia sus nuevas telenovelas turcas para la temporada 2020-21

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.