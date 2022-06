Univision anuncia la fecha de estreno de la telenovela La herencia Tras su éxito en México, el melodrama protagonizado por Michelle Renaud y Matías Novoa ya tiene fecha de estreno en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Michelle Renaud y sus hermanos Del Monte | Credit: Mezcalent El martes 28 de junio Univision estrenará a las 10 p. m., hora del Este, Mujer de nadie con Livia Brito y Marcus Ornellas como protagonistas. Pero no será el único estreno. Unas semanas más tarde también llegará al prime time de la cadena hispana otro melodrama mexicano. Se trata de La herencia: un legado de amor, historia que protagonizan Michelle Renaud, Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil. Univision anunció por fin la fecha de estreno de este esperado melodrama que también cuenta con las actuaciones de Julián Gil, Elizabeth Álvarez, Sergio Basáñez y Paulina Matos, entre otros. La herencia Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: Mezcalent "Cinco hermanos adoptados, una hija de sangre y una cláusula que los atará a todos a una hacienda", avanza la cadena sobre esta historia que produce Juan Osorio y Roy Rojas. La herencia Emmanuel Palomares, Matías Novoa, Mauricio Henao, Daniel Elbittar y Juan Pablo Gil, galanes de La herencia | Credit: Mezcalent En La herencia, Michelle se adentra en la piel de Sara Del Monte, una joven que ha luchado toda su vida por superar el abandono de su padre, Severiano (Leonardo Daniel). Su vida da un giro de 180 grados cuando muere su progenitor y su ambiciosa madre, Déborah Portillo (Álvarez), la impulsa a pelear por la herencia. Pero el destino le tiene preparado un legado de amor al lado de Juan (Novoa), sin embargo, para lograr la felicidad tendrán que vencer varios obstáculos. Michelle Renaud Michelle Renaud es Sara en La herencia | Credit: Mezcalent "Estoy segura de que este es el personaje más importante hasta hoy en mi carrera", llegó a declarar la actriz mexicana meses atrás durante la presentación a prensa del melodrama. ¿Cuándo se estrena? La telenovela, cuyas grabaciones finalizaron recientemente en México, aterrizará en el horario de máxima audiencia de Univision el próximo mes de julio a las 9 p. m., hora del Este. El melodrama se estrenará concretamente el lunes 11 de julio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El elemento principal [que me hizo aceptar fue] la historia, creo que si no hubiese existido esta historia… Cuando leí los primeros 10 capítulos de verdad estaba tan emocionada. Jorge [mi esposo] estaba al lado mío y me dice: '¿Cómo está?'. 'No sabes, esto es oro'", compartió en su día Elizabeth Álvarez sobre el atractivo que vio en La herencia para regresar a la televisión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision anuncia la fecha de estreno de la telenovela La herencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.