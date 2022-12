Univision anuncia la fecha de estreno de la telenovela Cabo El melodrama protagonizado por Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia será el primer gran estreno de la cadena hispana en 2023 en materia de ficción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 2022 aún no ha finalizado y Univision ya tiene listo su primer gran estreno en materia de ficción para 2023. Se trata de Cabo, telenovela que ocupa actualmente en México el horario estelar de Las Estrellas. Protagonizado por Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia, el melodrama que produce José Alberto Castro, responsable de exitosos títulos como La desalmada y Corona de lágrimas, ya tiene fecha de estreno en el horario de máxima audiencia de Univision. Bárbara de Regil Bárbara de Regil es Sofía en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision ¿Cuándo se estrena Cabo? La telenovela aterrizará en el prime time de la cadena hispana la segunda semana de enero, concretamente el lunes 9 a las 10 p. m., hora del Este, por lo que se encargará de sustituir a la nueva versión de La madrastra, que actualmente ocupa esa franja horaria. El melodrama se desarrolla en Los Cabos, Baja California Sur, "en una trama en la que el amor es una fuerza igual de poderosa que el océano y tan despiadada como el desierto". Matías Novoa Matías Novoa es Alejandro en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision En esta historia Eduardo (Amozurrutia) arma un plan para quedarse con Grupo Alva que consiste en hacerse pasar por su hermanastro Alejandro (Novoa). Bajo ese nombre, enamora a Sofía (de Regil) y con engaños se casa con ella. El día de la boda, Eduardo planea un atentado contra Alejandro para que Sofía 'enviude' y de esa manera pueda tomar el control del emporio familiar. Es entonces cuando Eduardo le explica a Sofía que la usó para quedarse con la fortuna familiar y ahora ella, como 'viuda' de Alejandro, va a heredar todo. Para lograr su propósito, Eduardo chantajea a Sofía y la obliga a hacer todo lo que le pida o de lo contrario incriminará a su padre y lo meterá a la cárcel. Diego Amozurrutia Diego Amozurrutia es Eduardo en la telenovela Cabo | Credit: TelevisaUnivision Pero, para sorpresa de todos, Alejandro no murió en el accidente como todos creían. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela se estrenó en México en octubre y su primer capítulo se ubicó como la emisión número 1 del horario estelar de la televisión abierta a nivel nacional al registrar una audiencia de más de 3.2 millones de personas. Rebecca Jones, Rafael Inclán, Mar Contreras, Roberto Ballesteros, Fabiola Campomanes, María Chacón, Arlette Pacheco, Raúl Coronado, Carlos Athié, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr., Markin López, Sofía Rivera Torres y Lorena Sevilla, entre otros, conforman su reparto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision anuncia la fecha de estreno de la telenovela Cabo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.