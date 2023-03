Univision anuncia la fecha de estreno de El amor invencible Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar protagonizan esta esperada telenovela que ya tiene fecha de estreno en el prime time de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noches de Univision se llenarán de drama, venganza y amor con el inminente estreno de El amor invencible, la nueva gran apuesta estelar de la cadena hispana. Protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, la telenovela que produce Juan Osorio llegará en abril al prime time de Univision con un evento especial de 2 horas. "Quítale los hijos a una madre y enfrentarás a una leona", se puede leer sobreimpreso en pantalla en el primer video promocional de esta esperada historia. Danilo Carrera Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision El melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Guillermo García Cantú, Marlene Favela, Leticia Calderón, Víctor González y Juan Soler, entre un destacado elenco, se estrenará el lunes 3 de abril a las 9 p. m., hora del Este, en competencia directa con la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya. La telenovela cuenta con todos los ingredientes para cautivar al público, según Elbittar, quien conforma junto a Boyer y Carrera su triángulo protagónico. "Es una gran historia desde el capítulo número 1, estamos grabando en maravillosas locaciones entre Mazatlán y la Ciudad de México, en la parte técnica se está haciendo todo muy cinematográfico pero manteniendo la esencia del melodrama, tiene un elenco de grandes actores y actrices y la dirección de la mano de Eric Morales es un agasajo", contaba el actor venezolano en una reciente entrevista con People en Español. El amor invencible se estrenó el pasado 20 de febrero en México por Las Estrellas en horario estelar y desde entonces se ha mantenido con altos niveles de audiencia. La ficción narra la historia de Leona Bravo (Boyer), una mujer que está dispuesta a lo inimaginable con tal de obtener justicia. Años atrás, siendo Marena Ramos, Leona vio cómo sus seres queridos fueron asesinados y sufrió horriblemente cuando le hicieron creer que sus mellizos recién nacidos habían muerto. Ahora, Leona, con el alma de Marena, hará hasta lo imposible por recuperar a sus hijos. Leona Bravo Angelique Boyer es Leona Bravo en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los escritores hicieron a una mujer como las que tenemos ganas de ver: con mucha garra, con presencia, con seguridad, con esperanza, siendo mamá. Y eso yo creo que es el amor más grande que hay, así que la vamos a ver luchar por sus niños y vencer la maldad de grandes antagonistas. La verdad es que la historia es muy buena y es muy completa", contaba la actriz de origen francés sobre su personaje semanas atrás durante la presentación a prensa del melodrama.

