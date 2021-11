La niña de Todo por mi hija da el salto a Univision con la telenovela turca Madre La cadena hispana comenzó a promocionar el inminente estreno de este conmovedor drama turco sobre el maltrato infantil que protagoniza la popular niña tuca Beren Gökyıldız. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre, el conmovedor drama turco que marcó el debut como protagonista de la niña de Todo por mi hija, Beren Gökyıldız, aterrizará 'muy pronto' en el prime time de Univision. La cadena de habla hispana comenzó a promocionar anoche durante la gala de los premios Latin GRAMMY el inminente estreno de esta aclamada historia sobre el maltrato infantil que ya se ha emitido en decenas de países alrededor del mundo con gran éxito de audiencia. La telenovela, cuya fecha de estreno no ha sido revelada aún, presenta la enternecedora historia de Melek, una niña de 7 años que es víctima de abuso por parte de su madre y el novio de esta, hasta el punto de ser arrojada en un basurero. Su dramática situación cambia cuando se cruza en su camino Zeynep, una maestra que llega a la escuela en la que estudia la niña y se da cuenta de lo que está sucediendo. Madre Beren Gökyıldız es Melek en Madre | Credit: Instagram Anne Dizisi Al ver que nadie hace nada por ayudar a Melek, Zeynep decide tomar las riendas del problema y con el consentimiento de la niña finge su muerte y la secuestra. Beren Gökyıldız es Melek en Madre Beren Gökyıldız es Melek en Madre | Credit: Instagram Anne Dizisi Convertida ahora en su madre, Zeynep hará todo lo posible para darle el hogar y el calor familiar que tanto anhela la menor mientras tratan de escapar del pasado que amenaza con destruir constantemente la nueva realidad que han creado juntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El drama, que Univision mantenía guardado en un 'cajón' desde hace más de un año esperando el momento oportuno para incluirlo dentro de su programación estelar, cuenta con la popular actriz turca Cansu Dere en la piel de Zeynep, mientras que Melek es interpretada por la niña turca Beren Gökyıldız, la inolvidable Oyku de la exitosa telenovela de Telemundo Todo por mi hija. La telenovela, que está basada en un exitoso drama japonés, se estrenó en su país de origen, Turquía, en 2016, y cuenta con 33 episodios de 120 minutos de duración cada uno. Madre fue la primera telenovela que protagonizó la niña turca Beren Gökyıldız, a esta le siguió Todo por mi hija y más tarde Una casa para azul, que Telemundo estrenó recientemente.

