Univision anuncia el estreno de la telenovela Diseñando tu amor El melodrama protagonizado por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias comenzará a transmitirse muy pronto por la cadena hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Inspirada en una historia ganadora del Emmy Internacional, una joven que sabe lo que quiere, la vida le quitará lo que más ama, pero nada acabará con sus sueños". Diseñando tu amor llegará muy pronto a Univision. La cadena de habla hispana comenzó a promocionar este martes, para sorpresa de muchos, el inminente estreno de esta nueva producción de Televisa que recupera la esencia del melodrama tradicional mexicano. Protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, la telenovela comenzará a transmitirse muy pronto a las 8 p.m., hora del Este, horario que ocupaba Vencer el desamor. "Lo que más me atrajo de la historia es que tiene muchos valores. Cada uno de los personajes femeninos y masculinos tiene una enseñanza y una reflexión para el público, tanto los villanos como los buenos de la historia", cuenta a People en Español Gala, quien debuta como protagonista en Televisa con este melodrama. "Es un proyecto que en estos momentos de pandemia tiene un cometido, que sí es entretener a la gente pero no solamente eso sino que tiene una misión muchísimo más auténtica y positiva para toda la gente que la va a ver". Diseñando tu amor Image zoom Póster promocional Diseñando tu amor | Credit: Instagram Pedro Ortiz de Pinedo La joven actriz y cantante mexicana, quien tiene más de dos millones de seguidores solo en Instagram, asegura que esta nueva historia "mantiene el ADN de las telenovelas que ha venido haciendo Televisa toda la vida", pero que "también tiene un toque fresco con personajes muchísimo más actualizados". "Es una historia que va a invitar a todo el público a soñar, a ilusionarse, a apasionarse con los protagonistas y con todos los personajes porque cada uno tiene una historia muy interesante que se relaciona con todas las demás", comenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Basada en una telenovela portuguesa ganadora de un Emmy Internacional y producida por Pedro Ortiz de Pinedo, Diseñando tu amor cuenta con un atractivo elenco que combina talento nuevo con rostros consagrados. Entre su reparto destacan nombres como los de María Sorté, Norma Herrera, Armando Araiza , Frances Ondiviela y el esperado regreso a Televisa de Sergio Goyri. Univision aún no ha revelado la fecha de estreno de la telenovela.

Share options

Close Login

View image Univision anuncia el estreno de la telenovela Diseñando tu amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.