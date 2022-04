Univision anuncia el estreno de la telenovela Contigo sí El melodrama que protagonizan Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Robles Gil Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, protagonistas de Contigo sí | Credit: TELEVISA A pocas semanas de la emisión de su último capítulo en México, Univision se prepara para acoger el estreno de la telenovela Contigo sí. El melodrama es una adaptación modernizada de Viviana, la exitosa historia que lanzó a la fama a Lucía Méndez en el año 1978, y marca el debut como protagonista de la actriz mexicana Alejandra Robles Gil, quien tiene como galanes a Brandon Peniche y a Danilo Carrera. "Viviana fue una novela sumamente poderosa, novedosa, marcó el lanzamiento de Lucía Méndez como actriz protagónica; posteriormente se hizo una versión que estuvo de alguna manera basada en la versión de Viviana que era Camila (1998) y dijimos ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no darle a las nuevas generaciones esta historia que es tan rica, tan poderosa, tan entrañable más que nada porque mueve muchas fibras? Y sobre todo los personajes son muy humanos, sufren conflictos actuales", comentó su productor ejecutivo, Ignacio Sada, en octubre del año pasado durante la presentación a prensa de la telenovela. "Es una telenovela que se ha venido trabajando a conciencia para poderla hacer congruente; claro, sin transgredir el género porque una telenovela así es: es un espacio para soñar, para entretener, es un melodrama". Contigo sí Danilo Carrera, Alejandra Robles Gil y Brandon Peniche, protagonistas de Contigo sí | Credit: TELEVISA Fecha de estreno El melodrama se estrenará en Univision el 19 de abril a las 2 p. m., hora del Este. Elenco En Contigo sí también participan Ernesto Laguardia, Bárbara Islas, Anette Michel, Manuel Landeta, Carina Ricco, Felipe Nájera, Lisardo, Alejandra Procuna, Axel Ricco, Daniela Zavala, Tania Lizardo, Arlette Pacheco, Emoé de la Parra, Francisco Rubio, Gema Garoa, Lalo Palacios, Carlos Speitzer, Miranda Kay y Kenneth Lavíll, entre otros. Contigo sí Ernesto Laguardia interpreta a Gerardo Vega en Contigo sí | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La trama La telenovela narra la historia de Ángela (Gil), una enfermera y estudiante de medicina que es seducida por Álvaro (Carrera), un joven ambicioso que se casa con ella para luego abandonarla y casarse tramposamente en un matrimonio de conveniencia con Samanta (Islas), la hija de su jefe Gerardo (Laguardia). Danilo Carrera Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, protagonistas de Contigo sí | Credit: TELEVISA Ángela conoce a Leonardo (Peniche), un doctor que se enamora de ella y se convierte en su protector. Ángela corresponde a su amor, sin embargo, su relación se tensa y complica porque Mirta (Michel), madre de Leonardo, se opone a que su hijo se relacione con una mujer que no es de su clase social.

