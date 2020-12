Close

Univision anuncia el estreno de Quererlo todo La telenovela protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera se estrenará en Estados Unidos a principios de enero por la cadena hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las cadenas comienzan a mostrar sus cartas fuertes en materia de ficción de cara a las primeras semanas del próximo año. Además de la adaptación moderna de ¿Dónde está Elisa? y La suerte de Loli con Silvia Navarro –ambas de Telemundo–, en enero también aterrizará en la televisión hispana el melodrama mexicano Quererlo todo, en este caso a través de la pantalla de Univision. La telenovela protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera se estrenará el lunes 4 de enero a las 3 p.m., hora del Este, según confirmó la cadena a People en Español. El melodrama, que se transmite en México con gran éxito de audiencia desde principios de noviembre, es una historia campirana que se desarrolla en un pintoresco pueblo llamado 'El Rosario', donde todos los integrantes de la familia Montes lucharán por la herencia y el poder dentro de la hacienda 'La Noria' a raíz de la muerte de su patriarca, don Patricio Montes. Image zoom Michelle Renaud, Danilo Carrera y Scarlet Gruber | Credit: Cortesía TELEVISA "Es lo que la gente necesita ahorita en sus casas, o sea realmente viajar con nosotros, respirar aire fresco a través de esta telenovela que es mágica, que es un cuento espectacular donde se van a enamorar, se van a reír, van a estar al borde de sus asientos…", aseguró su protagonista masculino semanas atrás durante la presentación a prensa de la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama vuelve a unir como pareja protagónica a Michelle y a Danilo a dos años de haber encabezado juntos el también melodrama de Televisa Hijas de la luna (2018). Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud | Credit: Instagram Quererlo todo "En Hijas de la luna me divertí mucho, pero trabajar con Danilo como mi novio es mucho más padre, más divertido, más todo que como mi compañerito", dijo sin dudarlo en una entrevista Michelle, quien interpreta en esta historia a Valeria Fernández, una cotizada modelo que vive bajo la sombra de Leonel (Víctor González), su poderoso y acaudalado novio. La telenovela, que supera los 100 capítulos, recupera la esencia del melodrama tradicional mexicano. "Es el típico melodrama que le encanta y que siempre le ha gustado a todo el mundo, no nada más a la República Mexicana, porque estas telenovelas se exportan a cada ratito", aseveró en otro evento la actriz mexicana Olivia Bucio, quien forma parte de su elenco.

