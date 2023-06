Univision anuncia el estreno de Eternamente amándonos y el final de El amor invencible Este verano, habrá novedades en el prime time de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telenovela Eternamente amándonos; El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision (x2) Las historias de amor continuarán estando muy presentes este verano en el prime time de Univision. La cadena hispana dirá adiós próximamente a Perdona nuestros pecados y El amor invencible, pero llegarán nuevas historias que prometen seguir cautivando a la audiencia. Final El amor invencible El melodrama que protagonizan Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar llegará a su fin el lunes 31 de julio a las 9 p. m., hora del Este. Solo entonces el público podrá conocer el desenlace que tendrá esta historia de amor y venganza en la que también participan Marlene Favela, Guillermo García Cantú y Leticia Calderón, entre otros. Angelique Boyer Angelique Boyer en una escena de El amor invencible | Credit: Mezcalent "Originalmente el personaje de David (Carrera) terminaba con Leona y aquí no se sabe porque hay una dualidad con el público de si Leona se queda con David o con Gael", contaba Elbittar en una reciente entrevista con People en Español en la que hablaba del inesperado éxito que ha tenido su personaje, Gael Torrenegro, entre el público. "Creo que se humanizó bastante el personaje de Gael y creo que la química de trabajo que he tenido con Angelique ha traspasado la pantalla". Angelique Boyer Angelique Boyer en una escena de El amor invencible | Credit: Mezcalent Estreno Eternamente amándonos La telenovela que protagonizan Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho aterrizará el lunes 10 de julio en el prime time de la cadena hispana en sustitución de Perdona nuestros pecados. Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas en una escena de Eternamente amándonos | Credit: Mezcalent El melodrama, que se emite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas, sigue la historia de Paula Bernal (Gil) y Rogelio Iturbide (Ornellas), dos personas con vidas muy distintas que, al conocerse, viven un romance vertiginoso que los fuerza a casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio, en especial, a la matriarca de la familia, Martina Rangel (Bracho), una mujer convencional y manipuladora que le declarará una guerra frontal a Paula. Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas en una escena de Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas en una escena de Eternamente amándonos | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más… Al horario estelar de Univision también llegará este verano otra telenovela que aún no ha sido anunciada y que se encargará de ocupar el lugar que dejará libre el final de El amor invencible.

