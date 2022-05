Univision anuncia el estreno de la telenovela La mexicana y el güero El melodrama protagonizado por Itatí Cantoral y Juan Soler ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mexicana y el guero Itatí Cantoral y Juan Soler, protagonistas de La mexicana y el güero | Credit: Cortesía TELEVISA Univision seguirá apostando por un melodrama con toques de comedia en el horario de las 8 p. m., hora del Este, tras el inminente final de Soltero con hijas. La cadena hispana ya anuncia el estreno de La mexicana y el güero, telenovela que protagonizaron en el año 2020 Itatí Cantoral y Juan Soler bajo la producción de Nicandro Díaz. La ficción, que marcó el debut en Televisa de Gala Montes como protagonista juvenil, aterrizará en la pantalla de Univision a finales de mayo, concretamente el martes 31 de mayo. La telenovela centra su historia en Andrea (Cantoral), una bella estafadora, y Tyler (Soler), un millonario idealista que regresa a México en busca de su familia biológica después de que su madre adoptiva muere y le deja la consigna de volver a su lugar de origen. Andrea, haciéndose pasar por su hermana biológica, aprovecha la situación para conformar una divertida familia ficticia que tiene como único objetivo quedarse con los millones del güero. Lo que no está en sus planes es la atracción que empieza a surgir entre ambos y que poco a poco se convertirá en amor. El triángulo protagónico del melodrama lo completa Luis Roberto Guzmán, quien da vida a René, la pareja sentimental de Andrea y su socio en la estafa urdida para arrebatarle su fortuna a Tyler. La mexicana y el guero Elenco La mexicana y el güero | Credit: Instagram La mexicana y el guero La telenovela también cuenta con las actuaciones de Rodrigo Abed, Eleazar Gómez, Jacqueline Andere, Julio Camejo, Irán Castillo, Gabriela Carrillo, Laura Vignatti, Nora Salinas, Pablo Valentín, Gaby Zamora, Miguel Martínez, Tania Lizardo, Patricio Castillo y Sabine Moussier. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana y el güero se estrenó en México en agosto de 2020 a las 8:30 de la noche; sin embargo, a los pocos meses fue trasladada a la franja horaria de las 6:30 de la tarde. La mexicana y el guero Elenco La mexicana y el güero | Credit: Cortesía TELEVISA "Responde a una necesidad del público, pidió mucho que cubramos el horario familiar, que era muy tarde para ser una novela donde estaba mezclado mucho el interés de niños y todo esto", explicó en su momento sobre el cambio de horario Soler a Televisa Espectáculos.

