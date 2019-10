Univision anuncia cambios en su programación La cadena de habla hispana cambiará de horario una de sus telenovelas a partir del 14 de octubre y estrenará un nuevo melodrama. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Univision, que lidera actualmente las tres franjas horarias estelares por encima de Telemundo con sus ficciones La rosa de Guadalupe, La usurpadora y El dragón, modificará ligeramente su programación en los próximos días. La cadena de habla hispana anunció que cambiará de horario a partir del lunes 14 de octubre la telenovela Y mañana será otro día que estrenó el martes 3 de septiembre a las 3 p.m., hora del Este, con Angélica Vale y Diego Olivera como pareja protagónica. Image zoom Angélica Vale. Instagram Angelica Vale La ficción, que lleva poco más de un mes al aire, pasará a transmitirse a partir de la tercera semana de octubre en una nueva franja horaria: la de las 2 p.m., hora del Este. En su lugar la cadena estrenará el exitoso melodrama de corte juvenil de Televisa, Hijas de la luna, historia que encabezaron en 2018 Michelle Renaud y Danilo Carrera. Image zoom Hijas de la luna. Twitter Hijas de la luna La ficción a cargo del productor Nicandro Díaz aterrizó en México el 19 de febrero del año pasado, llegando a su fin en junio de ese mismo año tras algo más de 80 capítulos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hijas de la Luna cuenta la historia de cuatro hermanas llamadas Juana Victoria (Renaud), que trabaja en una fonda y radica en la Ciudad de México; Juana Soledad (Jade Fraser), una joven tapatía que es enfermera titulada; Juana Bárbara (Lorena Graniewicz), una regiomontana que practica el boxeo; y Juana Inés (Geraldine Galván), una novicia poblana las cuatro de 23 años. Image zoom Hijas de la luna. Instagram Hijas de la luna En su lecho de muerte la madre de Juana Victoria le revela a su hija que su verdadero padre es un hombre llamado Juan Oropeza (Omar Fierro), un hotelero de Mazatlán, Sinaloa; ella va a su encuentro y descubre que además de tener un medio hermano de nombre Sebastián (Carrera), existe la posibilidad de que tenga tres hermanas más. Image zoom Hijas de la luna. Instagram Hijas de la luna Sebastián y Juana Victoria se dan a la tarea de encontrarlas y así es como da inicio a una historia llena de romance, aventuras y encuentros inesperados. Hijas de la luna se estrenará el 14 de octubre a las 3 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement EDIT POST

