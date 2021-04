Música, venganza y amor llegan a UniMas con el estreno de la premiada telenovela colombiana La reina del Flow Andrés Sandoval, uno de sus protagonistas, comparte todos los detalles de esta exitosa historia ganadora de un Premio Emmy Internacional. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una historia de amor y venganza ambientada en el mundo del reguetón llega este lunes 26 de abril a la pantalla de UniMas con el estreno de la primera temporada de La reina del Flow, la exitosa y premiada telenovela colombiana de Caracol Televisión protagonizada por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Andrés Sandoval (Juancho). La ficción, que se ha podido ver en incontables países con un éxito arrollador, se desarrolla en el centro de Medellín, Colombia, y cuenta la historia de Yeimy Montoya, una joven que, después de ser traicionada por el hombre que amaba, paga una injusta condena en una cárcel de Nueva York. Años más tarde, y a punto de recobrar su libertad, Yeimy sobrevive a un intento de asesinato, hecho que reafirma su deseo de venganza y decisión de colaborar con la ley para capturar a Manín, el capo que hace algunos años asesinó a su familia. Yeimy fingirá su muerte dándole paso a su nueva identidad: Tammy Andrade, una reconocida productora musical que regresará a su país buscando hacer justicia. La reina del Flow Credit: Cortesía "La reina del Flow es un proyecto audiovisual cargado de mucha música, mucho colorido, muchísimas emociones, con buenas actuaciones y con muy buena dirección made in Colombia con toda la pasión que nos caracteriza a los colombianos", cuenta el actor colombiano Andrés Sandoval, quien integra el triángulo protagónico de la historia. En entrevista con People en Español vía Zoom desde su Colombia natal, Andrés nos cuenta cómo llegó a su vida este proyecto, cómo vivió el Premio Emmy Internacional que recibió la telenovela en 2019 y opina sobre la adaptación que realizó años atrás Televisa de esta exitosa historia con Michelle Renaud, Lambda García y Mane de la Parra en los roles protagónicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una historia como muy de sello colombiano y obviamente México no tiene ese aspecto que es tan nuestro, ellos de repente tienen otro estilo, otra forma, y bueno de repente no pegó muy bien por la diferenciación cultural, creo yo", comenta sobre La reina soy yo. El actor, además, nos comparte qué ha supuesto para su carrera su participación en esta historia y nos revela anécdotas detrás de cámara de las grabaciones de esta telenovela cuya segunda temporada se estrenará muy pronto en Colombia por Caracol Televisión.

