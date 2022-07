La última telenovela de Susana Dosamantes: elenco de Si nos dejan se despide de doña Eva Los actores de la exitosa telenovela de TelevisaUnivision dedicaron emotivos mensajes de despedida a la madre de Paulina Rubio a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana Dosamantes Susana Dosamantes fue doña Eva en Si nos dejan | Credit: TelevisaUnivision (x2) La muerte el pasado sábado 2 de julio de Susana Dosamantes, quien perdió la vida víctima de un cáncer de páncreas contra el que se encontraba luchando desde hacía meses, dejó desolado al medio artístico. La reconocida actriz mexicana dejó un legado de incontables películas y telenovelas, entre las que se encuentra el reciente éxito de Univision Si nos dejan. El melodrama que protagonizaron el año pasado Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas para TelevisaUnivision fue la última telenovela en la que participó la madre de Paulina Rubio. En esta historia, Dosamantes interpretó a doña Eva, la progenitora de la protagonista. Si nos dejan Susana Dosamantes y Mayrín Villanueva, madre e hija en Si nos dejan | Credit: TelevisaUnivision Precisamente, Villanueva fue una de las primeras del elenco en reaccionar a su partida. Susana Dosamantes Mayrín Villanueva y Susana Dosamantes en Si nos dejan | Credit: Instagram Susana Dosamantes "Que placer coincidir en este espacio. Fueron tantos momentos, consejos que llevo en el corazón. La más divertida, amorosa y más guapa. Vuela alto mi hermosa Susana. El cielo está de fiesta", escribió en sus historias de Instagram la actriz mexicana, quien graba actualmente en México Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Su nieto en la ficción, Carlos Said (Gonzalo), también tuvo palabras de despedida para su 'abuela'. Susana Dosamantes Susana Dosamantes y Carlos Said en Si nos dejan | Credit: Instagram Carlos Said "¿Por qué? No sé. Te amé como mi abuela Susana. Siempre fuiste vida. Siempre única. Siempre la más guapa. La sonrisa más hermosa", escribió el joven actor mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje más emotivo llegó de la mano de Gaby Spanic, quien dio vida a Fedora en la telenovela producida por Carlos Bardasano. "Susana Dosamantes esta imagen describe la manera como deseo recordarte, así me hacías reír en el set de grabación, como compañeras de trabajo y amigas. Es duro escribir estas letras, una mujer de alto calibre y en el fondo con un alma de niña, que disfrutaba, veía siempre lo mejor en los seres humanos, empática, dulce, risueña, excelente actriz, una mentora de vida. Te amaré hoy, mañana y siempre. Tu partida duele a muchos. Te recordaremos con ese entusiasmo que te caracterizaba, distinguida dama. Un ejemplo para todos. Te amaré por siempre. Y mis más sentidas condolencias a tus hijos y familiares, los abrazo en su dolor. Dios te tiene en su infinita gloria. Descansa en paz mujer única. Mi inmaculada doña Eva", escribió en Instagram la actriz venezolana.

