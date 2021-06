La última estocada de Univision a la nueva versión de Café con aroma de mujer La cadena ha puesto a disponibilidad de sus televidentes la versión mexicana de esta famosa historia a través de su plataforma gratuita de streaming, PrendeTV. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo trajo la semana pasada de regreso a la televisión hispana de Estados Unidos la cautivadora historia de amor entre Gaviota y Sebastián con el estreno de Café con aroma de mujer, una versión modernizada de la exitosa historia escrita por Fernando Gaitán. El melodrama protagonizado por William Levy y Laura Londoño se enfrenta cada noche a la telenovela turca La hija del embajador (Univision) sin poder liderar su franja horaria de emisión. Aprovechando que la trama de la recolectora de café vuelve a estar de actualidad con opiniones muy divididas entre el público –a algunos les encanta y a otros no les agrada–, Univision ha aprovechado para promocionar la inclusión de Destilando amor, la adaptación mexicana que produjo Televisa de esta famosa historia, dentro del variado catálogo de contenido que ofrece su servicio premium y gratuito de streaming, PrendeTV. "De ahora en adelante la Gaviota tendrá que luchar muy duro por lo que desea. Acompáñala en una historia de amor, familia y pasión en Destilando amor. Disponible en la sección 'On Demand' de PrendeTV", se anunció este miércoles en las redes sociales de la plataforma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision ofrece así al público la posibilidad de poder volver a disfrutar de forma gratuita de esta exitosa telenovela que en su momento se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión, por lo que aquellos que no han quedado muy contentos con la versión que estrenó Telemundo ahora tendrán la oportunidad de revivir este clásico del género. 100% gratis, PrendeTV se puede ver a través de su aplicación disponible en Android y iOS, su página web y las aplicaciones de Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Apple TV.

