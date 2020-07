De feos a espectaculares ¡mira las transformaciones más impactantes en las telenovelas! Mira cómo cambiaron estos memorables personajes que conquistaron el corazón de la audiencia en la pantalla chica. Recordar es vivir. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Actrices de telenovelas como Thalía y Michelle Vieth pertenecen a un selecto grupo de estrellas que han tenido que someterse a drásticos cambios físicos para interpretar a recordados personajes en la pantalla chica. A continuación, hacemos un recuento de algunos de los cambios más radicales que han impactado a los fanáticos de este género: Ana María Orozco Una de las transformaciones más memorables de las telenovelas fue la del personaje de Beatriz Pinzón, interpretado por Ana María Orozco en Yo soy Betty la fea, en 1999. Su aspecto anticuado y su peculiar risa la convirtieron en el hazme reír de sus haters en ese culebrón, pero su transformación cautivó a su Don Armando, quien finalmente se dio cuenta que contaba con una mujer hermosa por dentro y por fuera. Thalía En su memorable protagónico en la telenovela María Mercedes, la también cantante dejó de ser una mujer con la cara sucia que vendía boletos de lotería para convertirse en una elegante y espectacular dama. ¡Qué fabulosa se le vio cuando apareció junto al brazo de su amado, interpretado por el actor Arturo Peniche! Manuel Landeta Este actor encarnó a Teobaldo en la telenovela Corazón indomable. En el melodrama, el actor llevó una prótesis que le deformó la cara y una joroba y panza falsa que disimularon su cuerpazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Vieth La actriz Michelle Vieth dejó a un lado sus frenillos y lentes de señora mayor para lucir como todo un bombón en su recordado personaje de Lucía en la exitosa telenovela juvenil Soñadoras. Con la ayuda de sus mejores amigas, Vieth llegó a la universidad con porte de modelo y una abrumadora seguridad que dejó a todos sus compañeros de clases boquiabiertos. Ariadne Díaz La actriz mexicana Ariadne Díaz sí que supo sorprender a los televidentes con su increíble transformación en sus papeles de Marianela Ruiz y Teresa en la producción de Televisa Llena de amor. La intérprete se quitó unos gigantescos lentes y bajó de peso luego de una maratónica rutina de ejercicios.

Close Share options

Close View image De feos a espectaculares ¡mira las transformaciones más impactantes en las telenovelas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.