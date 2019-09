Tráiler séptima temporada de El señor de los cielos La exitosa superserie de Telemundo regresa el lunes 14 de octubre a las pantallas de Telemundo con una nueva temporada repleta de novedades. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es la temporada más esperada, pero también la más incierta de todas en cuanto a lo que va a pasar con sus personajes. El señor de los cielos regresa el próximo lunes 14 de octubre a las pantallas de Telemundo por todo lo alto con el estreno de su séptima temporada. A modo de aperitivo, la cadena de habla hispana lanzó este lunes el tráiler de esta esperadísima nueva temporada que marca el regreso a la historia de su protagonista Aurelio Casillas (Rafael Amaya). En el vídeo, de 1 minuto de duración, podemos ver un avance de lo que darán de sí los nuevos capítulos de la exitosa superserie que protagoniza desde 2013 Amaya y que ahora cuenta con el galán chileno Matías Novoa y la actriz cubana Isabella Castillo como pareja protagónica. El tráiler dejó con la miel en los labios a los fieles seguidores de esta veterana saga de Telemundo ya que, para desilusión de muchos, no revela aún de qué forma regresará Aurelio a la superserie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Vienen muchísimas cosas”, adelantaba recientemente Novoa en entrevista exclusiva con People en Español sobre esta nueva temporada de El señor de los cielos. “Es una serie realmente de acción y ahora se va a meter mucho más el drama familiar, lo que pasa dentro de la familia Casillas. Entonces se va a ver mucho más la vida interna de ellos, lo que pasa en el interior de esta familia, los conflictos familiares y eso lo hace muy interesante porque vuelve a los personajes mucho más humanos”, aseguraba el galán chileno, quien promete una temporada al nivel de una producción de Hollywood. “No los vamos a decepcionar, incluso venimos más fuertes. Hemos mejorado en todo, los personajes ya están mucho más afianzados, el nivel de producción está mucho más elevado. Es impresionante”, reconocía. Advertisement EDIT POST

