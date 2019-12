Mira el tráiler de la nueva versión de Rubí Camila Sodi protagoniza esta nueva ficción que estrenará Univision en 2020. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print "Es una descarada por ser la más hermosa, no tiene casi nada pero le gusta la vida cara […]", así iniciaba en 2004 el tema musical principal de Rubí, la exitosa telenovela que protagonizaron Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli bajo la producción ejecutiva de José Alberto Castro. Ahora, 15 años después, la historia original de Yolanda Vargas Dulche regresa en 2020 a la televisión como parte de Fábrica de sueños, el proyecto de Televisa que actualiza algunas de las telenovelas más exitosas de las últimas décadas en dramas seriados realizados en formatos de 25 capítulos con los más altos valores de producción. Protagonizada por Camila Sodi en el personaje que catapultó a la fama a la reconocida actriz de origen uruguayo, la nueva versión en formato serie de Rubí aterrizará próximamente en el prime time de Univision con José Ron y Rodrigo Guirado como galanes principales de la historia. "Es muy diferente esta versión de la otra en todos los aspectos", aseguraba meses atrás Sodi a Televisa Espectáculos. ¡Mira el tráiler de la nueva versión de Rubí! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de Rubí gira alrededor de una joven periodista llamada Camila (Ela Velden) que convence a Rubí (Sodi), una misteriosa mujer que vive recluida en una oscura mansión, para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. Se entera entonces que fue una mujer ambiciosa de origen humilde decidida a usar su impresionante belleza y artimañas femeninas para escapar de la pobreza sin importarle si perjudicaba a personas inocentes para lograrlo. La ficción también cuenta con la participación de la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, quien da vida a Sonia, personaje que hace 15 años interpretó Marlene Favela. Advertisement

