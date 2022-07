Te contamos todo sobre la secuela poco conocida de la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea Si bien todo el mundo ha sido testigo el éxito mundial de la telenovela Yo soy Betty, la fea, muchos desconcoen que existe una secuela con los mismos protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 25 de octubre de 1999, se estrenó en la televisión colombiana la telenovela titulada Yo soy Betty, la fea. En aquel momento, nadie se imaginó que esta producción en tono de comedia se convertiría en uno de los iconos de los melodramas en todo el mundo. A la fecha, sigue cosechando éxitos y sigue teniendo buenos niveles de audiencia donde se transmite; de hecho, la plataforma Netflix la tuvo como parte de su catálogo. Su impacto fue tal que en diversos países se crearon diferentes versiones; incluso, se cuentan a la fecha 25 adaptaciones en todos los continentes. En Estados Unidos, además de la adaptación en telenovela, se realizó una serie que llevó por título Betty Ugly que fue protagonizada por America Ferrera y producida por Salma Hayek, que gozó de gran aceptación. La original, que fue estelarizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, llegó a su final tras 156 episodios. Sin embargo, pocos saben que existe una secuela de este proyecto que lleva por nombre Ecomoda, que era el nombre de la empresa donde trabajan los personajes principales, Beatriz Betty Aurora Pinzón Solano y Armando Mendoza Sáenz. Como al final contraen nupcias en la nueva entrega comienza a dos años de su matrimonio. Así, en la trama se presenta su vida de casados, su papel como padres de una nena que lleva por nombre Camila y los conflictos de la empresa que ambos manejan. Betty La Fea Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien logró importantes niveles de audiencia, no pudo alcanzar el éxito de su predecesora. Por ello, se produjeron solamente 35 episodios de una hora. Se trasmitió del 2 de diciembre de 2001 al 31 de mayo del 2002. Si no pudiste ver Ecomoda, todos los episodios están disponible en el siguiente link: https://www.canalrcn.com/ecomoda/capitulos/ Sin duda, Betty, la fea es uno fe esos fenómenos televisivos que será difícil de superar.

